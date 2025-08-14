Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Пожизненный срок получил россиянин, расстрелявший двух мирных жителей под Купянском

Валентина РоманенкоЧетверг, 14 августа 2025, 13:47
Пожизненный срок получил россиянин, расстрелявший двух мирных жителей под Купянском
Артем Куликов. Фото прокуратуры

Пожизненный срок заключения получил еще один российский военный, совершивший военные преступления против гражданского населения Украины: он расстрелял двух жителей Харьковской области, которые находились на фронтовой территории.

Источник: СБУ, Офис генерального прокурора

Детали: По данным спецслужбы, речь идет о 21-летнем российском рецидивисте Артеме Куликове, который воевал в должности стрелка 23-й мотострелковой бригады 6-й общевойсковой армии РФ.

Реклама:

В октябре 2024 года Силы обороны взяли его в плен во время боев на Купянском направлении.

 

В ряды вооруженных сил страны-агрессора он мобилизовался в конце августа 2024 года из Нижегородской тюрьмы, где отбывал наказание за разбой и кражи.

После непродолжительной подготовки в учебном центре его направили на восточный фронт атаковать позиции украинских войск в приграничных районах Харьковщины.

РЕКЛАМА:

Во время попыток захвата одного из поселков Купянского района Куликов вместе с сообщником захватил двух местных жителей, которые помогали односельчанину эвакуироваться из зоны боевых действий.

Как установило расследование, оккупанты пытались "выбить" из потерпевших информацию о местах дислокации Сил обороны.

Не получив сведений, Куликов 8 октября 2024 года по рации получил приказ от своего непосредственного командира с позывным "Гриф", личность которого в настоящее время устанавливается, убить пленников. Военный РФ из своего автомата в упор расстрелял двух мужчин. В результате огневого поражения оба потерпевших погибли на месте.

На допросе оккупант дал обвинительные показания на своих командиров, которые отдают приказы на убийства гражданских жителей на временно оккупированных территориях Украины, отмечают в спецслужбе.

На основании собранных Службой безопасности Украины доказательств коллегия судей признала Куликова виновным по ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины.

В ходе судебного разбирательства осужденный признал свою вину, отмечают в ОГП.

военные преступленияРосcиясудвойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
фотоУкраина вернула из РФ еще 84 человека, некоторые из них находились в плену с 2014 года
В России назвали время встречи Трампа и Путина и кто еще с РФ полетит на Аляску
Силы обороны нанесли удар по заводу "Лукойла" в Волгограде: возникли сильные пожары
Осужденного экс-заместителя главы МВД Крыма освободили для обмена в Россию
фото, дополненоПисали "бандеровские лозунги": в Польше задержали 2 украинских подростков
Трамп предложит Путину доступ к природным ресурсам Аляски в обмен на прекращение войны – СМИ
Все новости...
военные преступления
Умерла женщина, которая попала под российский обстрел в Херсоне
Обнародованы неизвестные кадры расстрела гражданского в Буче и мародерства российской армии
Солдат РФ расстрелял мирного жителя Донецкой области, который пытался эвакуироваться
Последние новости
15:12
Правительство выделило почти 780 миллионов на питание школьников: для кого оно будет бесплатным
15:04
ГБР завершило расследование в отношении Шабунина и вернуло ему изъятые гаджеты
14:58
В Англии стартует новый футбольный чемпионат. 20 интриг сезона АПЛ
14:53
фотоУкраина вернула из РФ еще 84 человека, некоторые из них находились в плену с 2014 года
14:44
В ЕС назвали "спекуляциями" сообщения об обсуждении ослабления санкций против РФ
14:42
Правительство: Специалисты по сопровождению ветеранов будут получать зарплату не менее 25 тысяч гривен
14:35
Правительство выделило дополнительные деньги на "еВідновлення"
14:35
Украина назвала акты вандализма в Польше провокацией российских спецслужб
14:30
Песенка "Baby Shark" официально не плагиат: суд длился шесть лет
14:21
фотоПутин собрал всю свою верхушку, чтобы рассказать о мирных переговорах
Все новости...
Реклама:
Реклама: