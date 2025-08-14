Пожизненный срок получил россиянин, расстрелявший двух мирных жителей под Купянском

Пожизненный срок заключения получил еще один российский военный, совершивший военные преступления против гражданского населения Украины: он расстрелял двух жителей Харьковской области, которые находились на фронтовой территории.

Источник: СБУ, Офис генерального прокурора

Детали: По данным спецслужбы, речь идет о 21-летнем российском рецидивисте Артеме Куликове, который воевал в должности стрелка 23-й мотострелковой бригады 6-й общевойсковой армии РФ.

В октябре 2024 года Силы обороны взяли его в плен во время боев на Купянском направлении.

В ряды вооруженных сил страны-агрессора он мобилизовался в конце августа 2024 года из Нижегородской тюрьмы, где отбывал наказание за разбой и кражи.

После непродолжительной подготовки в учебном центре его направили на восточный фронт атаковать позиции украинских войск в приграничных районах Харьковщины.

Во время попыток захвата одного из поселков Купянского района Куликов вместе с сообщником захватил двух местных жителей, которые помогали односельчанину эвакуироваться из зоны боевых действий.

Как установило расследование, оккупанты пытались "выбить" из потерпевших информацию о местах дислокации Сил обороны.

Не получив сведений, Куликов 8 октября 2024 года по рации получил приказ от своего непосредственного командира с позывным "Гриф", личность которого в настоящее время устанавливается, убить пленников. Военный РФ из своего автомата в упор расстрелял двух мужчин. В результате огневого поражения оба потерпевших погибли на месте.

На допросе оккупант дал обвинительные показания на своих командиров, которые отдают приказы на убийства гражданских жителей на временно оккупированных территориях Украины, отмечают в спецслужбе.

На основании собранных Службой безопасности Украины доказательств коллегия судей признала Куликова виновным по ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины.

В ходе судебного разбирательства осужденный признал свою вину, отмечают в ОГП.