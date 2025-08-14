Усі розділи
Україна назвала акти вандалізму в Польщі провокацією російських спецслужб

Христина Бондарєва, Анастасія ПроцЧетвер, 14 серпня 2025, 14:35
Ілюстративне фото: Getty Images

Посольство України у Польщі заявило, що пошкодження місць пам’яті на території країни є спланованою провокацією, за якою стоять російські спецслужби.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на заяву посольства

Деталі: Так у дипломатичній установі відреагували на інформацію про затримання в Польщі 17-річного громадянина України за підозрою у вчиненні актів вандалізму.

Посольство заявило, що звернулося до компетентних органів Республіки Польща з проханням ретельно провести розслідування з дотриманням прав громадянина України.

"Посольство рішуче засуджує будь-які ганебні дії, спрямовані проти місць пам’яті. Ми розцінюємо це як провокацію російських спецслужб, спрямованих на створення напруги між нашими народами. Україна послідовно виступає за повагу до історичної пам’яті – як власної, так і пам’яті наших сусідів. Ми засуджуємо будь-які прояви вандалізму та акти ненависті", – сказано у повідомленні дипмісії.

У посольстві наголосили, що усі, хто порушує законодавство держави, на території якої перебуває, мають нести відповідальність згідно з чинним законодавством

Посольство також очікує на відповідь правоохоронних органів Польщі щодо актів вандалізму, які були вчинені раніше проти українських місць памʼяті у Польщі, додали у дипмісії.

Нагадаємо:

  • Поліція Польщі 13 серпня заявила про затримання двох 17-річних українців, які, як стверджується, малювали червоно-чорні прапори та залишали "бандерівські гасла" на будівлях і у місцях пам’яті жертв Волинської трагедії.
  • Один із затриманих вчинив вандалізм над пам’ятником жертв Волинської трагедії у селі Домостав.
  • Прем’єр Польщі Дональд Туск напередодні заявляв, що співробітники Агентства внутрішньої безпеки у середу 13 серпня, затримали молодого громадянина України, ймовірно, завербованого російськими спецслужбами для диверсійної діяльності.

