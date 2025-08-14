Україна назвала акти вандалізму в Польщі провокацією російських спецслужб

Посольство України у Польщі заявило, що пошкодження місць пам’яті на території країни є спланованою провокацією, за якою стоять російські спецслужби.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на заяву посольства

Деталі: Так у дипломатичній установі відреагували на інформацію про затримання в Польщі 17-річного громадянина України за підозрою у вчиненні актів вандалізму.

Реклама:

Посольство заявило, що звернулося до компетентних органів Республіки Польща з проханням ретельно провести розслідування з дотриманням прав громадянина України.

"Посольство рішуче засуджує будь-які ганебні дії, спрямовані проти місць пам’яті. Ми розцінюємо це як провокацію російських спецслужб, спрямованих на створення напруги між нашими народами. Україна послідовно виступає за повагу до історичної пам’яті – як власної, так і пам’яті наших сусідів. Ми засуджуємо будь-які прояви вандалізму та акти ненависті", – сказано у повідомленні дипмісії.

У посольстві наголосили, що усі, хто порушує законодавство держави, на території якої перебуває, мають нести відповідальність згідно з чинним законодавством

РЕКЛАМА:

Посольство також очікує на відповідь правоохоронних органів Польщі щодо актів вандалізму, які були вчинені раніше проти українських місць памʼяті у Польщі, додали у дипмісії.

Нагадаємо: