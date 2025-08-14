Все разделы
Украина назвала акты вандализма в Польше провокацией российских спецслужб

Кристина Бондарева, Анастасия ПроцЧетверг, 14 августа 2025, 14:35
Украина назвала акты вандализма в Польше провокацией российских спецслужб
Иллюстративное фото: Getty Images

Посольство Украины в Польше заявило, что повреждение мест памяти на территории страны является спланированной провокацией, за которой стоят российские спецслужбы.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на заявление посольства

Детали: Так в дипломатическом учреждении отреагировали на информацию о задержании в Польше 17-летнего гражданина Украины по подозрению в совершении актов вандализма.

Посольство заявило, что обратилось в компетентные органы Республики Польша с просьбой тщательно провести расследование с соблюдением прав гражданина Украины.

"Посольство решительно осуждает любые позорные действия, направленные против мест памяти. Мы расцениваем это как провокацию российских спецслужб, направленную на создание напряжения между нашими народами. Украина последовательно выступает за уважение к исторической памяти – как собственной, так и памяти наших соседей. Мы осуждаем любые проявления вандализма и акты ненависти", – говорится в сообщении дипмиссии.

В посольстве подчеркнули, что все нарушающие законодательство страны, на территории которой находятся, должны нести ответственность согласно действующему законодательству

Посольство также ожидает ответа правоохранительных органов Польши относительно актов вандализма, которые были совершены ранее против украинских мест памяти в Польше, добавили в дипмиссии.

Напомним:

  • Полиция Польши 13 августа заявила о задержании двух 17-летних украинцев, которые, как утверждается, рисовали красно-черные флаги и покидали "бандеровские лозунги" на зданиях и в местах памяти жертв Волынской трагедии.
  • Один из задержанных совершил вандализм над памятником жертв Волынской трагедии в селе Домостав.
  • Премьер Польши Дональд Туск накануне заявлял, что сотрудники Агентства внутренней безопасности в среду 13 августа задержали молодого гражданина Украины, вероятно, завербованного российскими спецслужбами для диверсионной деятельности.

Польша
