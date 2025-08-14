Усі розділи
Армія РФ, ймовірно, втратила винищувач Су-30СМ, який виконував завдання біля острова Зміїний

Тетяна ОлійникЧетвер, 14 серпня 2025, 18:42
Армія РФ, ймовірно, втратила винищувач Су-30СМ, який виконував завдання біля острова Зміїний
фото - вмс

Армія РФ ймовірно втратила винищувач Су-30СМ, який виконував завдання південно-східніше острова Зміїний.

Джерело: Військово-морські сили ЗС України 

Дослівно: "Засобами розвідки ВМС ЗС України отримано радіоперехоплення про втрату зв’язку з літаком російських загарбників Су-30СМ, який виконував завдання південно-східніше острова Зміїний. Повітряне судно, ймовірно, впало з невстановлених причин".

Деталі: За даними ВМС, окупанти проводять пошуково-рятувальну операцію. За наявною інформацією, на поверхні моря знайдено уламки літака. Пілотів поки не виявили.

