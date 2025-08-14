Армія РФ, ймовірно, втратила винищувач Су-30СМ, який виконував завдання біля острова Зміїний

Армія РФ ймовірно втратила винищувач Су-30СМ, який виконував завдання південно-східніше острова Зміїний.

Джерело: Військово-морські сили ЗС України

Дослівно: "Засобами розвідки ВМС ЗС України отримано радіоперехоплення про втрату зв’язку з літаком російських загарбників Су-30СМ, який виконував завдання південно-східніше острова Зміїний. Повітряне судно, ймовірно, впало з невстановлених причин".

Реклама:

Деталі: За даними ВМС, окупанти проводять пошуково-рятувальну операцію. За наявною інформацією, на поверхні моря знайдено уламки літака. Пілотів поки не виявили.