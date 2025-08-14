Армия РФ, вероятно, потеряла истребитель Су-30СМ, который выполнял задание возле острова Змеиный

Армия РФ вероятно потеряла истребитель Су-30СМ, который выполнял задание к юго-востоку от острова Змеиный.

Источник: Военно-морские силы ВС Украины

Дословно: "Средствами разведки ВМС ВС Украины получен радиоперехват о потере связи с самолетом российских захватчиков Су-30СМ, который выполнял задание юго-восточнее острова Змеиный. Воздушное судно, вероятно, упало по неустановленным причинам".

Детали: По данным ВМС, оккупанты проводят поисково-спасательную операцию. По имеющейся информации, на поверхности моря найдены обломки самолета. Пилоты пока не обнаружены.