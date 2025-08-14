Усі розділи
У Молдові пояснили присутність українських літаків на півночі країни

Марія Ємець, Альона Мазуренко Четвер, 14 серпня 2025, 20:31

У Молдові пояснили, звідки взялися українські літаки, переміщення яких помітили у середу в північній частині країни.

Джерело: Newsmaker, "Європейська правда"

Деталі: В Органі цивільної авіації Молдови пояснили, що три українські літаки, які 13 серпня летіли над Бєльцями у бік аеропорту Маркулешт, перебувають у Молдові на підставі офіційного запиту МВС України – щодо загалом 5 літаків, що використовуються для гуманітарних місій і термінових завдань.

Це один Ан-26, три Ан-32П та один Ан-32Б. У відомстві зазначили, що ці літаки відносять до пошуково-рятувальних. 

Три літаки прилетіли у Маркулешти 13 серпня для тимчасової стоянки і технічного обслуговування. 

Аеропорт Маркулешт розташований у північно-східній частині Молдови, приблизно за 30 км від кордону з Україною. 

Торік Міноборони Молдови довелося публікувати спростування фейкупро нібито дозвіл на транзит територією країни винищувачів F-16 для України – їх нібито мали розмістити у Маркулештах. 

У 2022 році у Молдові заперечили чутки про український літак, який нібито забирав запчастини для винищувачів.

