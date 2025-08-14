Все разделы
В Молдове объяснили присутствие украинских самолетов на севере страны

Мария Емец, Алена МазуренкоЧетверг, 14 августа 2025, 20:31

В Молдове объяснили, откуда взялись украинские самолеты, перемещение которых заметили в среду в северной части страны.

Источник: Newsmaker, "Европейская правда"

Детали: В Органе гражданской авиации Молдовы объяснили, что три украинских самолета, которые 13 августа летели над Бельцами в сторону аэропорта Маркулешт, находятся в Молдове на основании официального запроса МВД Украины – в отношении всего 5 самолетов, используемых для гуманитарных и экстренных миссий.

Это один Ан-26, три Ан-32П и один Ан-32Б. В ведомстве отметили, что эти самолеты относятся к поисково-спасательным.

Три самолета прилетели в Маркулешты 13 августа для временной стоянки и технического обслуживания.

Аэропорт Маркулешт расположен в северо-восточной части Молдовы, примерно в 30 км от границы с Украиной.

В прошлом году Минобороны Молдовы публиковало опровержение фейка о якобы разрешении на транзит по территории страны истребителей F-16 для Украины – их якобы должны были разместить в Маркулештах.

В 2022 году в Молдове опровергли слухи об украинском самолете, который якобы забирал запчасти для истребителей.

