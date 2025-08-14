Усі розділи
Фірма 90-річної матері нардепа Молотка з націнкою продавала матеріали для фортифікації на Сумщині – ЗМІ

Альона Мазуренко Четвер, 14 серпня 2025, 22:17
Фірма 90-річної матері нардепа Молотка з націнкою продавала матеріали для фортифікації на Сумщині – ЗМІ
фото: Bihus.Info

Компанія "Дінастія", яка будувала фортифікації у Сумській області, за завищеними цінами закуповувала матеріали у фірм, пов’язаних із нардепом Ігорем Молотком.

Джерело: розслідування Bihus.Info

Дослівно: "Близько 126 мільйонів гривень на облаштування оборонних рубежів у Сумській області отримала компанія ТОВ "ТД "Дінастія". Зокрема, для цих робіт вона закупила на понад 40 млн грн матеріалів у компанї "Шостстройресурс". Цю фірму згодом записали на 90-річну матір нардепа Ігоря Молотка.

Як встановили журналісти, "Шостстройресурс" купувало матеріали у виробника і перепродувало їх ТОВ "ТД "Дінастія" з чималою націнкою".

Деталі: До Молотка журналістів привела ще одна компанія, в якої підрядник купував протитанкові піраміди – ТОВ "Норд Трек". Ця структура, судячи з декларації нардепа, платить зарплату його співмешканці. На такій схемі, за підрахунками журналістів, держава могла втратити щонайменше 9,5 мільйонів гривень.

 

У відповіді журналістам нардеп повідомив, що не отримує вигоду від діяльності згаданих компаній, не впливав на те, щоб вони отримували замовлення на будівництво фортифікацій, і не володіє інформацією про діяльність інших осіб.

Ігор Молоток – нардеп ще з 2012-го. Тоді – регіонал, а зараз – член депутатської групи "За майбутнє". У 2019 році обрався в Раду як мажоритарник від Сумської області. У Верховній Раді він входить у комітет з питань бюджету.

Журналісти також розповіли про давні зв’язки очільника Запорізької ОВА Івана Федорова, які, ймовірно, забезпечували мільйонні контракти для неофіційного консорціуму компаній.

Сумська областькорупція
