Фирма матери нардепа Молотка с наценкой продавала материалы для фортификации в Сумской области – СМИ

Компания "Династия", которая строила фортификации в Сумской области, по завышенным ценам закупала материалы у фирм, связанных с нардепом Игорем Молотком.

Источник: расследование Bihus.Info

Дословно: "Около 126 миллионов гривен на обустройство оборонительных рубежей в Сумской области получила компания ООО "ТД "Династия". В частности, для этих работ она закупила на более чем 40 млн грн материалов у компании "Шостстройресурс". Эту фирму впоследствии записали на 90-летнюю мать нардепа Игоря Молотка.

Как установили журналисты, "Шостстройресурс" покупал материалы у производителя и перепродавал их ООО "ТД "Династия" с немалой наценкой".

Детали: К Молотку журналистов привела еще одна компания, у которой подрядчик покупал противотанковые пирамиды – ООО "Норд Трек". Эта структура, судя по декларации нардепа, платит зарплату его сожительнице. По такой схеме, по подсчетам журналистов, государство могло потерять не менее 9,5 миллионов гривен.

В ответе журналистам нардеп сообщил, что не получает выгоду от деятельности упомянутых компаний, не влиял на то, чтобы они получали заказы на строительство фортификаций, и не владеет информацией о деятельности других лиц.

Журналисты также рассказали о давних связях главы Запорожской ОГА Ивана Федорова, которые, вероятно, обеспечивали миллионные контракты для неофициального консорциума компаний.

Игорь Молоток – нардеп еще с 2012 года. Тогда – регионал, а сейчас – член депутатской группы "За будущее". В 2019 году избран в Раду как мажоритарщик от Сумской области. В Верховной Раде он входит в комитет по вопросам бюджета.