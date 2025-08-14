Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Фирма матери нардепа Молотка с наценкой продавала материалы для фортификации в Сумской области – СМИ

Алена МазуренкоЧетверг, 14 августа 2025, 22:17
Фирма матери нардепа Молотка с наценкой продавала материалы для фортификации в Сумской области – СМИ
фото: Bihus.Info

Компания "Династия", которая строила фортификации в Сумской области, по завышенным ценам закупала материалы у фирм, связанных с нардепом Игорем Молотком.

Источник: расследование Bihus.Info

Дословно: "Около 126 миллионов гривен на обустройство оборонительных рубежей в Сумской области получила компания ООО "ТД "Династия". В частности, для этих работ она закупила на более чем 40 млн грн материалов у компании "Шостстройресурс". Эту фирму впоследствии записали на 90-летнюю мать нардепа Игоря Молотка.

Реклама:

Как установили журналисты, "Шостстройресурс" покупал материалы у производителя и перепродавал их ООО "ТД "Династия" с немалой наценкой".

Детали: К Молотку журналистов привела еще одна компания, у которой подрядчик покупал противотанковые пирамиды – ООО "Норд Трек". Эта структура, судя по декларации нардепа, платит зарплату его сожительнице. По такой схеме, по подсчетам журналистов, государство могло потерять не менее 9,5 миллионов гривен.

 

В ответе журналистам нардеп сообщил, что не получает выгоду от деятельности упомянутых компаний, не влиял на то, чтобы они получали заказы на строительство фортификаций, и не владеет информацией о деятельности других лиц.

РЕКЛАМА:

Журналисты также рассказали о давних связях главы Запорожской ОГА Ивана Федорова, которые, вероятно, обеспечивали миллионные контракты для неофициального консорциума компаний.

Игорь Молоток – нардеп еще с 2012 года. Тогда – регионал, а сейчас – член депутатской группы "За будущее". В 2019 году избран в Раду как мажоритарщик от Сумской области. В Верховной Раде он входит в комитет по вопросам бюджета.

Сумская областькоррупция
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
Фирма матери нардепа Молотка с наценкой продавала материалы для фортификации в Сумской области – СМИ
Временной главой АРМА назначили Ярославу Максименко
Трамп: На встречу с Зеленским и Путиным могут пригласить европейских лидеров
Трамп верит, что Путин хочет "заключить сделку" на Аляске
ГБР завершило расследование в отношении Шабунина и вернуло ему изъятые гаджеты
фотоУкраина вернула из РФ еще 84 человека, некоторые из них находились в плену с 2014 года
Все новости...
Сумская область
Зеленский: ВСУ освободили 6 из 18 оккупированных сел или важных точек в Сумской области
Из приграничных громад Сумщины за неделю эвакуировали почти 100 человек
Силы обороны освободили Безсаливку в Сумской области
Последние новости
23:54
боксУсик попросил WBO отсрочить проведение поединка с Паркером из-за травмы – Уоррен
23:45
Новости экономики 14 августа: экономика РФ задыхается, украинские войска ударили по Волгоградскому НПЗ
23:45
Как харьковские поэты учили балаклейцев стихи читать: репортаж
23:23
Посол ЕС в Украине перед Аляской: Украина хочет мира, но не любой ценой
23:02
Генштаб: На фронте произошло 105 боевых столкновений с начала суток
22:59
"Люксевак" для раненых. Как пара боевых медиков облегчает путь эвакуации бойцов
22:25
Правительство упростило требования к аптекам, которые могут продавать наркотические лекарственные средства
22:24
Трамп хочет, чтобы журналисты имели доступ к сектору Газы
22:17
Фирма матери нардепа Молотка с наценкой продавала материалы для фортификации в Сумской области – СМИ
22:14
Временной главой АРМА назначили Ярославу Максименко
Все новости...
Реклама:
Реклама: