Генштаб: На фронті відбулось 105 бойових зіткнень від початку доби

Від початку доби 14 серпня на фронті відбулось 105 бойових зіткнень, з них 43 – на Покровському напрямку.

Джерело: зведення Генштабу станом на 22:00

Дослівно: "На даний час загалом відбулося 105 бойових зіткнень. Сьогодні держава-терорист завдала 60 авіаційних ударів скинувши 110 керованих бомб. Окрім того, загарбники залучили для уражень 1673 дрони-камікадзе та здійснили 3692 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів".

Деталі: На Північно-Слобожанському і Курському напрямках відбулося три боєзіткнення з російськими загарбниками.

Сьогодні ворог один раз атакував на Південно-Слобожанському напрямку, поблизу Глибокого.

П’ять разів агресор намагався йти вперед на наші позиції на Куп’янському напрямку в районах населених пунктів Куп’янськ, Голубівка та Загризове.

На Лиманському напрямку за сьогодні українські захисники відбили 14 російських атак у районах населених пунктів Рідкодуб, Греківка, Мирне, Шандриголове, Колодязі, Карпівка.

На Сіверському напрямку українські воїни відбили шість ворожих атак. Підрозділи окупантів намагалися просунутися у районі Григорівки, Верхньокам’янського, Виїмки та в напрямку Серебрянки.

На даний час на Краматорському напрямку наші захисники зупиняють ворожий штурм в районі Білої Гори.

На Торецькому напрямку наші війська сьогодні відбивали шість ворожих атак в районах Торецька, Олександра-Калинового та в напрямку Плещіївки.

На Покровському напрямку впродовж цієї доби агресор 43 рази атакував наші позиції у районах населених пунктів Попів Яр, Полтавка, Золотий Колодязь, Никанорівка, Маяк, Володимирівка, Шахове, Рубіжне, Вільне, Новоекономічне, Миролюбівка, Миколаївка, Родинське, Червоний Лиман, Промінь, Лисівка, Сухий Яр, Покровськ, Звірове, Удачне та Новоукраїнка.

На Новопавлівському напрямку наші оборонці вже відбили 14 ворожих атак поблизу населених пунктів Толстой, Олександроград, Маліївка, Зелене Поле, Воскресенка, Темирівка, Новодарівка та в напрямку Філії, Запорізького, Комишувахи.

На Оріхівському напрямку противник завдав авіаудару некерованими авіаційними ракетами по Новоданилівці.

На Придніпровському напрямку агресор здійснив шість невдалих спроб просунутися вперед до позицій українських підрозділів.