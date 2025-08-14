Все разделы
Генштаб: На фронте произошло 105 боевых столкновений с начала суток

Татьяна ОлейникЧетверг, 14 августа 2025, 23:02
Генштаб: На фронте произошло 105 боевых столкновений с начала суток
фото - ок "захід"

С начала суток 14 августа на фронте произошло 105 боевых столкновений, из них 43 – на Покровском направлении.

Источник: сводка Генштаба по состоянию на 22:00

Дословно: "В настоящее время в общей сложности произошло 105 боевых столкновений. Сегодня государство-террорист нанесло 60 авиационных ударов, сбросив 110 управляемых бомб. Кроме того, захватчики привлекли для поражения 1673 дрона-камикадзе и осуществили 3692 обстрела позиций наших войск и населенных пунктов".

Детали: На Северо-Слобожанском и Курском направлениях произошло три боестолкновения с российскими захватчиками.

Сегодня враг один раз атаковал на Южно-Слобожанском направлении, вблизи Глубокого.

Пять раз агрессор пытался продвигаться на наши позиции на Купянском направлении в районах населенных пунктов Купянск, Голубовка и Загризово.

На Лиманском направлении за сегодня украинские защитники отбили 14 российских атак в районах населенных пунктов Редкодуб, Грековка, Мирное, Шандриголово, Колодязи, Карповка.

На Северском направлении украинские воины отразили шесть вражеских атак. Подразделения оккупантов пытались продвинуться в районе Григоровки, Верхнекаменского, Выемки и в направлении Серебрянки.

В настоящее время на Краматорском направлении наши защитники останавливают вражеский штурм в районе Белой Горы.

На Торецком направлении наши войска сегодня отбили шесть вражеских атак в районах Торецка, Александра-Калинового и в направлении Плещеевки.

На Покровском направлении в течение суток агрессор 43 раза атаковал наши позиции в районах населенных пунктов Попов Яр, Полтавка, Золотой Колодец, Никаноровка, Маяк, Владимировка, Шаховое, Рубежное, Вольное, Новоэкономичное, Миролюбовка, Николаевка, Родинское, Червоный Лиман, Проминь, Лисовка, Сухой Яр, Покровск, Зверовое, Удачное и Новоукраинка.

На Новопавловском направлении наши защитники уже отбили 14 вражеских атак вблизи населенных пунктов Толстой, Александроград, Малиевка, Зеленое Поле, Воскресенка, Темировка, Новодаровка и в направлении Филии, Запорожского, Комышувахи.

На Ореховском направлении противник нанес авиаудар неуправляемыми авиационными ракетами по Новоданиловке.

На Приднепровском направлении агрессор совершил шесть неудачных попыток продвинуться вперед к позициям украинских подразделений.

