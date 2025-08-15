Раптова злива в Гімалаях: щонайменше 46 загиблих, понад 200 зниклих безвісти

Щонайменше 46 людей загинули та понад 200 зникли безвісти внаслідок раптової сильної зливи в індійському Кашмірі.

Джерело: Reuters

Деталі: Це вже вже другий подібний випадок в Гімалаях трохи більше ніж за тиждень.

Реклама:

Інцидент стався в Часоті округу Кіштвар, яке є місцем зупинки на популярному паломницькому маршруті. Це сталося трохи більше ніж через тиждень після того, як сильна повінь та зсув поглинули ціле село в гімалайському штаті Уттаракханд.

Місцеве телебачення показало, як паломники плачуть від страху, коли вода затоплює село.

На умовах анонімності місцевий чиновник повідомив Reuters, що повінь змила вуличну кухню та пункт охорони, встановлені в селі, зупинці на паломницькому маршруті до храму Мачайл Мата.

РЕКЛАМА:

Пряма мова неназваного чиновника: "Велика кількість паломників зібралася на обід, і їх змило".

Довідково: Мачайл ятра — це популярне паломництво до високогірного гімалайського святилища Мачайл Мата, одного з проявів богині Дурги, і паломники прямують до храму з Часоті, де закінчується транспортний рух.