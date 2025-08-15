Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Раптова злива в Гімалаях: щонайменше 46 загиблих, понад 200 зниклих безвісти

Ольга Глущенко П'ятниця, 15 серпня 2025, 04:40
Раптова злива в Гімалаях: щонайменше 46 загиблих, понад 200 зниклих безвісти
скриншот

Щонайменше 46 людей загинули та понад 200 зникли безвісти внаслідок раптової сильної зливи в індійському Кашмірі.

Джерело: Reuters

Деталі: Це вже вже другий подібний випадок в Гімалаях трохи більше ніж за тиждень.

Реклама:

Інцидент стався в Часоті округу Кіштвар, яке є місцем зупинки на популярному паломницькому маршруті. Це сталося трохи більше ніж через тиждень після того, як сильна повінь та зсув поглинули ціле село в гімалайському штаті Уттаракханд.

Місцеве телебачення показало, як паломники плачуть від страху, коли вода затоплює село.

На умовах анонімності місцевий чиновник повідомив Reuters, що повінь змила вуличну кухню та пункт охорони, встановлені в селі, зупинці на паломницькому маршруті до храму Мачайл Мата.

РЕКЛАМА:

Пряма мова неназваного чиновника: "Велика кількість паломників зібралася на обід, і їх змило".

Довідково: Мачайл ятра — це популярне паломництво до високогірного гімалайського святилища Мачайл Мата, одного з проявів богині Дурги, і паломники прямують до храму з Часоті, де закінчується транспортний рух.

стихійне лихо
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
Bloomberg дізнався, як Секретна служба США готує зустріч Трампа і Путіна
Фірма 90-річної матері нардепа Молотка з націнкою продавала матеріали для фортифікації на Сумщині – ЗМІ
Тимчасовою головою АРМА призначили Ярославу Максименко
Трамп: На зустріч із Зеленським та Путіним можуть запросити європейських лідерів
Трамп вірить, що Путін хоче "укласти угоду" на Алясці
ДБР завершило розслідування щодо Шабуніна і повернуло йому вилучені гаджети
Усі новини...
стихійне лихо
У Туреччині стався землетрус: загинула людина, 29 постраждалих
На Камчатці один з вулканів вивергається вперше в історії спостережень
Потужний землетрус біля берегів Камчатки призвів до цунамі
Останні новини
05:40
Росія отримала попередження від генсека ООН через сексуальне насильство під час війни
04:40
Раптова злива в Гімалаях: щонайменше 46 загиблих, понад 200 зниклих безвісти
03:42
Bloomberg дізнався, як Секретна служба США готує зустріч Трампа і Путіна
02:44
За тиждень з Донеччини евакуювали майже 100 людей, серед них понад 20 дітей – ОВА
01:50
Жодні рішення "на шляху до миру" не можуть ухвалюватися без участі України – МЗС
00:58
Google розширює систему перевірки віку на основі ШІ до пошукової платформи
00:28
ОВА: На Сумщині внаслідок удару ворожого FPV-дрона постраждав цивільний
00:04
футбол"Шахтар" у серії пенальті програв "Панатінаїкосу" битву за плейоф Ліги Європи
23:54
боксУсик попросив WBO відтермінувати проведення поєдинку з Паркером через травму – Воррен
23:45
Новини економіки 14 серпня: економіка РФ задихається, українські війська вдарили по Волгоградському НПЗ
Усі новини...
Реклама:
Реклама: