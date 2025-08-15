Все разделы
Внезапный ливень в Гималаях: по меньшей мере 46 погибших, более 200 пропавших без вести

Ольга ГлущенкоПятница, 15 августа 2025, 04:40
скриншот

По меньшей мере 46 человек погибли и более 200 пропали без вести в результате внезапного сильного ливня в индийском Кашмире.

Источник: Reuters

Детали: Это уже второй подобный случай в Гималаях за чуть более недели.

Инцидент произошел в Часоти округа Киштвар, который является местом остановки на популярном паломническом маршруте. Это произошло чуть больше чем через неделю после того, как сильное наводнение и оползень поглотили целую деревню в гималайском штате Уттаракханд.

Местное телевидение показало, как паломники плачут от страха, когда вода затопляет деревню.

На условиях анонимности местный чиновник сообщил Reuters, что наводнение смыло уличную кухню и пункт охраны, установленные в деревне, остановке на паломническом маршруте к храму Мачайл Мата.

Прямая речь неназванного чиновника: "Большое количество паломников собралось на обед, и их смыло".

Справка: Мачайл ятра — это популярное паломничество к высокогорному гималайскому святилищу Мачайл Мата, одному из проявлений богини Дурга, и паломники направляются к храму из Часоти, где заканчивается транспортное движение.

стихийное бедствие
