У Польщі арештували українців, підозрюваних у вандалізмі щодо пам’яток

Христина Бондарєва, Олександр ШумілінП'ятниця, 15 серпня 2025, 12:11
У Польщі арештували українців, підозрюваних у вандалізмі щодо пам’яток
Фото: Getty Images

У Польщі взяли під варту терміном на три місяці українців, підозрюваних у вандалізмі щодо пам’яток на території країни.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на МЗС України

Деталі: "За попередньою інформацією генерального консульства України у Вроцлаві, підозрюваних у вандалізмі взято під варту строком на три місяці", – заявили у МЗС.

Консульська посадова особа перебуває на контакті з місцевими правоохоронними органами, направлено відповідний запит для зʼясування обставин події.

У МЗС не уточнили, про яку кількість підозрюваних ідеться. Однак 13 серпня поліція Польщі заявила про затримання двох 17-річних українців.

Стверджується, що вони малювали червоно-чорні прапори та залишали "бандерівські гасла" на будівлях і у місцях пам’яті жертв Волинської трагедії. Ці дії відбувались на території Вроцлава, Варшави, а також нещодавно у селі Домостав.

Посольство України у Варшаві заявило, що розцінює дії, спрямовані проти місць пам’яті на території Польщі, як провокацію, організовану російськими спецслужбами.

Читайте також: Прапор УПА та депортації в Україну: як російськомовний концерт збурив Польщу проти українців.

Польща
