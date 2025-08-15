В Польше арестовали украинцев, подозреваемых в вандализме в отношении памятников

В Польше взяли под стражу сроком на три месяца украинцев, подозреваемых в вандализме в отношении памятников на территории страны.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на МИД Украины

Детали: "По предварительной информации генерального консульства Украины во Вроцлаве, подозреваемые в вандализме взяты под стражу сроком на три месяца", – заявили в МИД.

Консульский должностной лицо находится на контакте с местными правоохранительными органами, направлен соответствующий запрос для выяснения обстоятельств происшествия.

В МИД не уточнили, о каком количестве подозреваемых идет речь. Однако 13 августа полиция Польши заявила о задержании двух 17-летних украинцев.

Утверждается, что они рисовали красно-черные флаги и оставляли "бандеровские лозунги" на зданиях и в местах памяти жертв Волынской трагедии. Эти действия происходили на территории Вроцлава, Варшавы, а также недавно в селе Домостав.

Посольство Украины в Варшаве заявило, что расценивает действия, направленные против мест памяти на территории Польши, как провокацию, организованную российскими спецслужбами.

