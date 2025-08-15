Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

В Польше арестовали украинцев, подозреваемых в вандализме в отношении памятников

Кристина Бондарева, Александр ШумилинПятница, 15 августа 2025, 12:11
В Польше арестовали украинцев, подозреваемых в вандализме в отношении памятников
Фото: Getty Images

В Польше взяли под стражу сроком на три месяца украинцев, подозреваемых в вандализме в отношении памятников на территории страны.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на МИД Украины

Детали: "По предварительной информации генерального консульства Украины во Вроцлаве, подозреваемые в вандализме взяты под стражу сроком на три месяца", – заявили в МИД.

Реклама:

Консульский должностной лицо находится на контакте с местными правоохранительными органами, направлен соответствующий запрос для выяснения обстоятельств происшествия.

В МИД не уточнили, о каком количестве подозреваемых идет речь. Однако 13 августа полиция Польши заявила о задержании двух 17-летних украинцев.

Утверждается, что они рисовали красно-черные флаги и оставляли "бандеровские лозунги" на зданиях и в местах памяти жертв Волынской трагедии. Эти действия происходили на территории Вроцлава, Варшавы, а также недавно в селе Домостав.

РЕКЛАМА:

Посольство Украины в Варшаве заявило, что расценивает действия, направленные против мест памяти на территории Польши, как провокацию, организованную российскими спецслужбами.

Читайте также: Флаг УПА и депортации в Украину: как русскоязычный концерт возмутил Польшу против украинцев.

Польша
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
WSJ: Около 120 тысяч украинцев в США рискуют депортацией из-за истечения срока действия защиты
инфографика Социологи выяснили уровень доверия к премьерке Свириденко
ССО нанесли удар по Сызранскому НПЗ в РФ и пункту управления на ВОТ Донецкой области
"Киевстар" вышел на биржу Nasdaq
Bloomberg узнал, как Секретная служба США готовит встречу Трампа и Путина
Фирма матери нардепа Молотка с наценкой продавала материалы для фортификации в Сумской области – СМИ
Все новости...
Польша
Украина назвала акты вандализма в Польше провокацией российских спецслужб
В Польше говорят, что предотвратили атаку на водную инфраструктуру одного из крупных городов
Писали "бандеровские лозунги": в Польше задержали 2 украинских подростков
Последние новости
13:40
Работника киностудии Довженко приговорили к 8 годам в тюрьме за коррупцию
13:37
Объявлена принудительная эвакуация семей с детьми из села Одноробовка в Харьковской области
13:33
футболЗабарный в Париже, Погба в Монако и два экс-тренера "Шахтера": превью сезона французской Лиги 1
13:12
В системе DOT-Chain Defence военные теперь могут заказывать дроны-бомбардировщики
13:10
Экономика Китая резко замедлила рост в июле
13:09
На выходных прогнозируют дожди, а в понедельник жара спадет
13:09
СМИ: Трамп планирует лично и с почестями встретить Путина на Аляске
13:05
фотоFerrari для россиян, активы в тени и 17 млн в декларации: экс-чиновник оборонки получил подозрение
13:04
История и секрет популярности китайской игрушки Labubu
12:53
Пережили более 7 лет плена: истории трех врачей из Донбасса, которых обменяли 14 августа
Все новости...
Реклама:
Реклама: