На Харківщині скоротили комендантську годину

З 17 серпня у Харкові та більшості громад Харківської області комендантська година триватиме з опівночі до 5:00 ранку.

Джерело: голова Харківської ОВА Олег Синєгубов

Деталі: За його словами, рішення ухвалили на засіданні Ради оборони області у відповідь на звернення місцевого бізнесу.

Очільник ОВА зазначив, що зміни стали можливими завдяки роботі Збройних сил України та нинішній безпековій ситуації.

Водночас Синєгубов заявив, що новий графік не стосується населених пунктів, де місцева влада встановила посилену комендантську годину.