В Харьковской области сократили комендантский час

С 17 августа в Харькове и большинстве общин Харьковской области комендантский час будет длиться с полуночи до 5:00 утра.

Источник: глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, мэр Харькова Игорь Терехов

Детали: По его словам, решение было принято на заседании Совета обороны области в ответ на обращение местного бизнеса.

Глава ОВА отметил, что изменения стали возможными благодаря работе Вооруженных сил Украины и нынешней ситуации с безопасностью.

В то же время Синегубов заявил, что новый график не касается населенных пунктов, где местные власти установили усиленный комендантский час.

Дополнено: Впоследствии мэр Харькова сообщил, что в связи с сокращением комендантского часа в городе работу общественного транспорта продлят. Это должно обеспечить более удобный проезд для харьковчан.

По его словам, специалисты уже разрабатывают новые графики движения с учетом всех технических нюансов. Речь идет о согласовании режима работы как поездов метро, так и наземного транспорта, который подвозит пассажиров к станциям.

Обновленные расписания будут опубликованы в ближайшее время на официальных ресурсах Харьковского городского совета.