WSJ: Близько 120 тисяч українців у США ризикують депортацією через завершення дії захисту

Христина Бондарєва, Анастасія ПроцП'ятниця, 15 серпня 2025, 12:51
WSJ: Близько 120 тисяч українців у США ризикують депортацією через завершення дії захисту
Ілюстративне фото: Getty Images

Уже з п’ятниці близько 120 тисяч українців, які прибули до США за програмою Uniting for Ukraine, почнуть поступово втрачати тимчасовий статус, що може призвести до їхніх арештів і депортацій, якщо адміністрація Дональда Трампа не продовжить дію захисту.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на публікацію The Wall Street Journal

Деталі: За оцінками, близько 120 тисяч українців, які втекли від війни до США за останні два роки, почнуть поступово втрачати свій гуманітарний захист. Йдеться про українців, що прибули до країни через програму Uniting for Ukraine. Це тимчасовий правовий механізм, створений адміністрацією Джо Байдена. 

Вони отримали дворічний поновлюваний статус, відомий як гуманітарний пароль, за умови, що знайдуть приватного американського спонсора, готового їх прийняти.

Адміністрація Байдена запровадила програму як швидкий спосіб дозволити українцям переселитися, оскільки традиційна система надання статусу біженця у США може займати роки.

Водночас цей підхід мав зворотний бік – усі учасники програми отримали тимчасовий статус, що робить їх вразливими у разі його завершення. До того ж, якщо уряд захоче їх заарештувати, він уже має їхні домашні адреси.

Після вступу на посаду Дональд Трамп закрив програму та припинив продовжувати статус тим, у кого закінчується дозвіл на роботу.

Загалом близько чверті мільйона українців прибули до США за програмою Uniting for Ukraine. 

Ті, хто приїхав до 16 серпня 2023 року, усе ще перебувають під захистом іншої програми – тимчасового захищеного статусу. Але близько 120 тисяч українців, які прибули у цей день або пізніше, стануть в країні нелегалами в момент, коли закінчиться дія їхнього гуманітарного пароля.

