WSJ: Около 120 тысяч украинцев в США рискуют депортацией из-за истечения срока действия защиты

Уже с пятницы около 120 тысяч украинцев, прибывших в США по программе Uniting for Ukraine, начнут постепенно терять временный статус, что может привести к их арестам и депортациям, если администрация Дональда Трампа не продлит действие защиты.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на публикацию The Wall Street Journal

Детали: По оценкам, около 120 тысяч украинцев, которые сбежали от войны в США за последние два года, начнут постепенно терять свою гуманитарную защиту. Речь идет об украинцах, прибывших в страну через программу Uniting for Ukraine. Это временный правовой механизм, созданный администрацией Джо Байдена.

Они получили двухлетний возобновляемый статус, известный как гуманитарный пароль, при условии, что найдут частного американского спонсора, готового их принять.

Администрация Байдена ввела программу как быстрый способ позволить украинцам переселиться, поскольку традиционная система предоставления статуса беженца в США может занимать годы.

В то же время этот подход имел обратную сторону – все участники программы получили временный статус, что делает их уязвимыми в случае его завершения. К тому же, если правительство захочет их арестовать, оно уже имеет их домашние адреса.

После вступления в должность Дональд Трамп закрыл программу и прекратил продлевать статус тем, у кого заканчивается разрешение на работу.

Всего около четверти миллиона украинцев прибыли в США по программе Uniting for Ukraine.

Те, кто приехал до 16 августа 2023 года, все еще находятся под защитой другой программы – временного защищенного статуса. Но около 120 тысяч украинцев, прибывших в этот день или позже, станут в стране нелегалами в момент, когда закончится действие их гуманитарного пароля.

