Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

WSJ: Около 120 тысяч украинцев в США рискуют депортацией из-за истечения срока действия защиты

Кристина Бондарева, Анастасия ПроцПятница, 15 августа 2025, 12:51
WSJ: Около 120 тысяч украинцев в США рискуют депортацией из-за истечения срока действия защиты
Иллюстративное фото: Getty Images

Уже с пятницы около 120 тысяч украинцев, прибывших в США по программе Uniting for Ukraine, начнут постепенно терять временный статус, что может привести к их арестам и депортациям, если администрация Дональда Трампа не продлит действие защиты.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на публикацию The Wall Street Journal

Детали: По оценкам, около 120 тысяч украинцев, которые сбежали от войны в США за последние два года, начнут постепенно терять свою гуманитарную защиту. Речь идет об украинцах, прибывших в страну через программу Uniting for Ukraine. Это временный правовой механизм, созданный администрацией Джо Байдена.

Реклама:

Они получили двухлетний возобновляемый статус, известный как гуманитарный пароль, при условии, что найдут частного американского спонсора, готового их принять.

Администрация Байдена ввела программу как быстрый способ позволить украинцам переселиться, поскольку традиционная система предоставления статуса беженца в США может занимать годы.

В то же время этот подход имел обратную сторону – все участники программы получили временный статус, что делает их уязвимыми в случае его завершения. К тому же, если правительство захочет их арестовать, оно уже имеет их домашние адреса.

РЕКЛАМА:

После вступления в должность Дональд Трамп закрыл программу и прекратил продлевать статус тем, у кого заканчивается разрешение на работу.

Всего около четверти миллиона украинцев прибыли в США по программе Uniting for Ukraine.

Те, кто приехал до 16 августа 2023 года, все еще находятся под защитой другой программы – временного защищенного статуса. Но около 120 тысяч украинцев, прибывших в этот день или позже, станут в стране нелегалами в момент, когда закончится действие их гуманитарного пароля.

Напомним:

США
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
WSJ: Около 120 тысяч украинцев в США рискуют депортацией из-за истечения срока действия защиты
инфографика Социологи выяснили уровень доверия к премьерке Свириденко
ССО нанесли удар по Сызранскому НПЗ в РФ и пункту управления на ВОТ Донецкой области
"Киевстар" вышел на биржу Nasdaq
Bloomberg узнал, как Секретная служба США готовит встречу Трампа и Путина
Фирма матери нардепа Молотка с наценкой продавала материалы для фортификации в Сумской области – СМИ
Все новости...
США
"Путину верить нельзя": у посольства США в Киеве собрались семьи защитников Украины
Большинство американцев не верят в мудрость Трампа в решении войны РФ против Украины
На Аляске – митинг в поддержку Украины перед саммитом Трампа и Путина
Последние новости
13:40
Работника киностудии Довженко приговорили к 8 годам в тюрьме за коррупцию
13:37
Объявлена принудительная эвакуация семей с детьми из села Одноробовка в Харьковской области
13:33
футболЗабарный в Париже, Погба в Монако и два экс-тренера "Шахтера": превью сезона французской Лиги 1
13:12
В системе DOT-Chain Defence военные теперь могут заказывать дроны-бомбардировщики
13:10
Экономика Китая резко замедлила рост в июле
13:09
На выходных прогнозируют дожди, а в понедельник жара спадет
13:09
СМИ: Трамп планирует лично и с почестями встретить Путина на Аляске
13:05
фотоFerrari для россиян, активы в тени и 17 млн в декларации: экс-чиновник оборонки получил подозрение
13:04
История и секрет популярности китайской игрушки Labubu
12:53
Пережили более 7 лет плена: истории трех врачей из Донбасса, которых обменяли 14 августа
Все новости...
Реклама:
Реклама: