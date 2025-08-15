У Брюсселі знову розглянуть розділення Молдови і України під час вступу в ЄС – ЗМІ

Європейський союз знову розглядає можливість відкриття першого кластера переговорів про членство з Молдовою без здійснення такого ж кроку щодо України.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на видання Politico, яке спілкувалось з трьома дипломатами і одним посадовцем ЄС

Деталі: Наразі розглядають сценарій, що європейські країни проголосують за відкриття першого "переговорного кластера" для Молдови на початку вересня після зустрічі міністрів ЄС.

Такий крок надасть потужний електоральний імпульс президентці Маї Санду, чия партія проводить кампанію на проєвропейській платформі і стикається з рішучими діями Росії, щоб схилити голоси на користь Москви.

Консервативний євродепутат, який очолює Комітет асоціації ЄС-Молдова в Європейському парламенті Зігфрід Мурешан вважає, що необхідно знайти спосіб відкрити перший кластер для Молдови.

Водночас видання акцентує: якщо дозволити Молдові рухатися вперед, залишивши Україну позаду, то це може деморалізувати українців.

"Існує небезпека надіслати українцям неправильний сигнал. У той час, коли на Алясці обговорюється питання майбутнього миру, ми повинні тримати перспективу членства в ЄС якомога сильніше", – заявив український дипломат.

ЄП нагадує, що і Молдова, й Україна здійснили далекосяжні реформи для вступу до ЄС, завершивши всі необхідні кроки для відкриття першого переговорного кластера.

Проблема полягає в тому, що заявку України блокує Угорщина, прем'єр-міністр якої, Віктор Орбан, зробив протидію вступу України до Євросоюзу ключовим пунктом своєї передвиборчої кампанії на переобрання наступного року.

Тож Молдова може отримати схвалення всіх 27 країн-членів на відкриття переговорного кластера на неформальному засіданні Ради з загальних питань 1 вересня, а Україна навряд чи отримає одностайну підтримку.

Це ставить країни, що виступають за розширення, включаючи головуючу в ЄС Данію, у скрутне становище.

Якщо вони будуть жорстко прив'язувати кандидатуру Молдови до кандидатури України, вони не зможуть просунути жодну з них. Дозвіл Молдові просунутися вперед до 28 вересня став би потужним сигналом для проєвропейських виборців у Молдові, але може розлютити українців.

За словами дипломата ЄС, який уважно стежить за процесом, розглядається кілька варіантів, щоб показати Україні, що її кандидатура рухається вперед, навіть якщо не буде відкрито жодного переговорного кластера – в тому числі надання Києву доступу до програми "Горизонт Європа" або програми обміну студентами Erasmus.

"Є багато речей, які ми можемо зробити, щоб наблизити Україну до Європи іншими способами, окрім формальної процедури переговорів. Головне – продовжувати рухатися вперед і дати зрозуміти, що опозиція Угорщини не вважається легітимною, і що справжнім пряником є завершення процесу", – вважає дипломат ЄС.

Дипломати і посадовці також підкреслили, що обставини можуть швидко змінитися, особливо у світлі зустрічі Дональда Трампа і Володимира Путіна на Алясці 15 серпня.

Якщо лідери укладуть угоду і визначать, що членство України в ЄС є її важливою частиною, Трамп може вплинути на Орбана, щоб той зняв свою опозицію до вступу Києва.

Прихильники збереження двох заявок нероздільними стверджують, що Європа не повинна ризикувати, деморалізуючи українців, які прагнуть приєднатися до ЄС, і що кращою стратегією було б натиснути на Трампа, щоб змусити Орбана зняти свою блокаду.

Передісторія: