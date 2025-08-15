В Брюсселе снова рассмотрят разделение Молдовы и Украины при вступлении в ЕС – СМИ

Европейский союз снова рассматривает возможность открытия первого кластера переговоров о членстве с Молдовой без осуществления такого же шага в отношении Украины.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на издание Politico, которое общалось с тремя дипломатами и одним чиновником ЕС

Детали: Сейчас рассматривают сценарий, что европейские страны проголосуют за открытие первого "переговорного кластера" для Молдовы в начале сентября после встречи министров ЕС.

Такой шаг даст мощный электоральный импульс президенту Майе Санду, чья партия проводит кампанию на проевропейской платформе и сталкивается с решительными действиями России, чтобы склонить голоса в пользу Москвы.

Консервативный евродепутат, возглавляющий Комитет ассоциации ЕС-Молдова в Европейском парламенте Зигфрид Мурешан считает, что необходимо найти способ открыть первый кластер для Молдовы.

В то же время издание акцентирует: если позволить Молдове двигаться вперед, оставив Украину позади, то это может деморализовать украинцев.

"Существует опасность послать украинцам неправильный сигнал. В то время, когда на Аляске обсуждается вопрос будущего мира, мы должны держать перспективу членства в ЕС как можно сильнее", – заявил украинский дипломат.

ЕП напоминает, что и Молдова, и Украина провели далеко идущие реформы для вступления в ЕС, завершив все необходимые шаги для открытия первого переговорного кластера.

Проблема заключается в том, что заявку Украины блокирует Венгрия, премьер-министр которой, Виктор Орбан, сделал противодействие вступлению Украины в Евросоюз ключевым пунктом своей предвыборной кампании на переизбрание в следующем году.

Поэтому Молдова может получить одобрение всех 27 стран-членов на открытие переговорного кластера на неформальном заседании Совета по общим вопросам 1 сентября, а Украина вряд ли получит единодушную поддержку.

Это ставит страны, выступающие за расширение, включая председательствующую в ЕС Данию, в затруднительное положение.

Если они будут жестко привязывать кандидатуру Молдовы к кандидатуре Украины, они не смогут продвинуть ни одну из них. Разрешение Молдове продвинуться вперед до 28 сентября стало бы мощным сигналом для проевропейских избирателей в Молдове, но может разозлить украинцев.

По словам дипломата ЕС, который внимательно следит за процессом, рассматривается несколько вариантов, чтобы показать Украине, что ее кандидатура движется вперед, даже если не будет открыто ни одного переговорного кластера – в том числе предоставление Киеву доступа к программе "Горизонт Европа" или программе обмена студентами Erasmus.

"Есть много вещей, которые мы можем сделать, чтобы приблизить Украину к Европе другими способами, кроме формальной процедуры переговоров. Главное – продолжать двигаться вперед и дать понять, что оппозиция Венгрии не считается легитимной, и что настоящим пряником является завершение процесса", – считает дипломат ЕС.

Дипломаты и чиновники также подчеркнули, что обстоятельства могут быстро измениться, особенно в свете встречи Дональда Трампа и Владимира Путина на Аляске 15 августа.

Если лидеры заключат соглашение и определят, что членство Украины в ЕС является его важной частью, Трамп может повлиять на Орбана, чтобы тот снял свою оппозицию к вступлению Киева.

Сторонники сохранения двух заявок неразделимыми утверждают, что Европа не должна рисковать, деморализуя украинцев, стремящихся присоединиться к ЕС, и что лучшей стратегией было бы надавить на Трампа, чтобы заставить Орбана снять свою блокаду.

