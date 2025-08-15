На вихідних прогнозують дощі, а в понеділок спека спаде

У суботу в Україні буде тепло і сухо, в неділю подекуди пройдуть дощі з грозами, а в понеділок очкується зниження температури на 3-7 градусів.

Джерело: Укргідрометцентр

Дослівно УГМЦ: "16 серпня без опадів. Температура вночі 11-16°, на Закарпатті та крайньому півдні країни 16-21°; вдень 25-30°, у західних та південних областях до 33°, на Закарпатті сильна спека 35°".

Деталі: У столиці в суботу без опадів, вночі 14-16°, вдень 25-27°, вітер південно-західний, 3-8 м/с.

Впродовж 17-18 серпня в Україні, крім півдня та південного сходу, пройдуть короткочасні дощі з грозами, вдень 17 серпня місцями град і шквали 15-20 м/с. Температура у неділю вночі 14-20°, вдень 29-34°, у західних та північних областях 23-28°. У понеділок в Україні, крім південно-східної частини, зниження температури на 3-7°.

У Києві в неділю упродовж доби короткочасні дощі, вночі 17-19°, вдень 25-27°, вітер північно-західний, 7-12 м/с.

У понеділок в столиці вночі місцями короткочасний дощ, 12-14°, вдень без опадів, 20-22°, вітер північно-західний, 7-12 м/с.