На выходных прогнозируют дожди, а в понедельник жара спадет

В субботу в Украине будет тепло и сухо, в воскресенье местами пройдут дожди с грозами, а в понедельник ожидается понижение температуры на 3-7 градусов.

Источник: Укргидрометцентр

Дословно УГМЦ: "16 августа без осадков. Температура ночью 11-16°, на Закарпатье и крайнем юге страны 16-21°; днем 25-30°, в западных и южных областях до 33°, на Закарпатье сильная жара 35°".

Детали: В столице в субботу без осадков, ночью 14-16°, днем 25-27°, ветер юго-западный, 3-8 м/с.

В течение 17-18 августа в Украине, кроме юга и юго-востока, пройдут кратковременные дожди с грозами, днем 17 августа местами град и шквалы 15-20 м/с. Температура в воскресенье ночью 14-20°, днем 29-34°, в западных и северных областях 23-28°. В понедельник в Украине, кроме юго-восточной части, понижение температуры на 3-7°.

В Киеве в воскресенье в течение суток кратковременные дожди, ночью 17-19°, днем 25-27°, ветер северо-западный, 7-12 м/с.

В понедельник в столице ночью местами кратковременный дождь, 12-14°, днем без осадков, 20-22°, ветер северо-западный, 7-12 м/с.