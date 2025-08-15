Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

На выходных прогнозируют дожди, а в понедельник жара спадет

Ирина БалачукПятница, 15 августа 2025, 13:09
На выходных прогнозируют дожди, а в понедельник жара спадет
Фото иллюстративное с pixabay.com

В субботу в Украине будет тепло и сухо, в воскресенье местами пройдут дожди с грозами, а в понедельник ожидается понижение температуры на 3-7 градусов.

Источник: Укргидрометцентр

Дословно УГМЦ: "16 августа без осадков. Температура ночью 11-16°, на Закарпатье и крайнем юге страны 16-21°; днем 25-30°, в западных и южных областях до 33°, на Закарпатье сильная жара 35°".

Реклама:

Детали: В столице в субботу без осадков, ночью 14-16°, днем 25-27°, ветер юго-западный, 3-8 м/с.

В течение 17-18 августа в Украине, кроме юга и юго-востока, пройдут кратковременные дожди с грозами, днем 17 августа местами град и шквалы 15-20 м/с. Температура в воскресенье ночью 14-20°, днем 29-34°, в западных и северных областях 23-28°. В понедельник в Украине, кроме юго-восточной части, понижение температуры на 3-7°.

В Киеве в воскресенье в течение суток кратковременные дожди, ночью 17-19°, днем 25-27°, ветер северо-западный, 7-12 м/с.

РЕКЛАМА:

В понедельник в столице ночью местами кратковременный дождь, 12-14°, днем без осадков, 20-22°, ветер северо-западный, 7-12 м/с.

погода
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
WSJ: Около 120 тысяч украинцев в США рискуют депортацией из-за истечения срока действия защиты
инфографика Социологи выяснили уровень доверия к премьерке Свириденко
ССО нанесли удар по Сызранскому НПЗ в РФ и пункту управления на ВОТ Донецкой области
"Киевстар" вышел на биржу Nasdaq
Bloomberg узнал, как Секретная служба США готовит встречу Трампа и Путина
Фирма матери нардепа Молотка с наценкой продавала материалы для фортификации в Сумской области – СМИ
Все новости...
погода
В ближайшие дни в Украине будет солнечно, а в воскресенье придут дожди
До конца недели в Украине будет тепло и сухо, а в воскресенье придут дожди
В Украине будет тепло и без осадков
Последние новости
14:50
Санкции помешали России построить два ледокола
14:48
Российские хакеры получили временный доступ к дамбе в Норвегии
14:30
В Украине обнаружили два новых субварианта COVID-19 "Нимбус" и "Стратус": что знать
14:25
Российские компании массово сокращают премии и бонусы
14:20
видеоРазоблачена схема уклонения от мобилизации: суд фиктивно признавал мужчин единственными опекунами
14:15
"еОселя" станет доступнее: кому государство компенсирует часть взносов
14:10
Была одной из первых "Бучанских ведьм": на фронте погибла военная Наталья Ильницкая
14:04
За двое суток украинцы открыли в ПриватБанке более 400 тысяч Дія.Карт
13:59
фото, видео В России на пороховом заводе прогремел взрыв: есть погибшие
13:55
На Хортице построят укрытие для людей и музейных экспонатов
Все новости...
Реклама:
Реклама: