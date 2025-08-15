Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Оголосили примусову евакуацію родин із дітьми з села Одноробівка на Харківщині

Анастасія ПроцП'ятниця, 15 серпня 2025, 13:37
Оголосили примусову евакуацію родин із дітьми з села Одноробівка на Харківщині
фото: Харківська ОВА

Родини з дітьми із села Одноробівка Золочівської громади Богодухівського району Харківщини примусово евакуюють через загрозливу безпекову ситуацію.

Джерело: начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов за підсумками засідання Ради оборони області

Деталі: За його словами, станом на 15 серпня в селі залишаються дві родини, у яких загалом п’ятеро дітей віком від 5 до 12 років. Усі вони отримають необхідну допомогу для переїзду в більш безпечне місце.

Реклама:

Також очільник ОВА зазначив, що на найближчі державні свята додаткових обмежень не вводитимуть. Діятимуть чинні правила, а правоохоронці працюватимуть у посиленому режимі. Жителів Харкова та області закликали уникати великих скупчень людей і не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.

Харківська область
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
WSJ: Близько 120 тисяч українців у США ризикують депортацією через завершення дії захисту
інфографікаСоціологи з'ясували рівень довіри до прем'єрки Свириденко
ССО уразили Сизранський НПЗ у РФ і пункт управління на тимчасово окупованій Донеччині
"Київстар" вийшов на біржу Nasdaq
Bloomberg дізнався, як Секретна служба США готує зустріч Трампа і Путіна
Фірма 90-річної матері нардепа Молотка з націнкою продавала матеріали для фортифікації на Сумщині – ЗМІ
Усі новини...
Харківська область
На Харківщині скоротили комендантську годину
Безпілотник РФ атакував авто біля Куп’янська: загинули двоє людей, ще одна жінка поранена
Мешканець Куп'янська на Харківщині поранений через російський удар БпЛА
Останні новини
13:59
фото, відео У Росії на пороховому заводі прогримів вибух: є загиблі
13:55
На Хортиці побудують укриття для людей та музейних експонатів
13:40
Працівника кіностудії Довженка засудили до 8 років у в'язниці за корупцію
13:37
Оголосили примусову евакуацію родин із дітьми з села Одноробівка на Харківщині
13:33
футболЗабарний в Парижі, Погба в Монако і два екстренери "Шахтаря": прев'ю сезону французької Ліги 1
13:12
У системі DOT-Chain Defence військові тепер можуть замовляти дрони-бомбардувальники
13:10
Економіка Китаю різко сповільнила зростання у липні
13:09
На вихідних прогнозують дощі, а в понеділок спека спаде
13:09
ЗМІ: Трамп планує особисто і з почестями зустріти Путіна на Алясці
13:05
фотоFerrari для росіян, активи в тіні та 17 млн у декларації: ексчиновник оборонки отримав підозру
Усі новини...
Реклама:
Реклама: