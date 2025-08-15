Оголосили примусову евакуацію родин із дітьми з села Одноробівка на Харківщині

Родини з дітьми із села Одноробівка Золочівської громади Богодухівського району Харківщини примусово евакуюють через загрозливу безпекову ситуацію.

Джерело: начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов за підсумками засідання Ради оборони області

Деталі: За його словами, станом на 15 серпня в селі залишаються дві родини, у яких загалом п’ятеро дітей віком від 5 до 12 років. Усі вони отримають необхідну допомогу для переїзду в більш безпечне місце.

Також очільник ОВА зазначив, що на найближчі державні свята додаткових обмежень не вводитимуть. Діятимуть чинні правила, а правоохоронці працюватимуть у посиленому режимі. Жителів Харкова та області закликали уникати великих скупчень людей і не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.