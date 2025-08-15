Объявлена принудительная эвакуация семей с детьми из села Одноробовка в Харьковской области

Семьи с детьми из села Одноробовка Золочевской общины Богодуховского района Харьковской области принудительно эвакуируются из-за угрожающей ситуации с безопасностью.

Источник: начальник Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов по итогам заседания Совета обороны области

Детали: По его словам, по состоянию на 15 августа в селе остаются две семьи, в которых в общей сложности пятеро детей в возрасте от 5 до 12 лет. Все они получат необходимую помощь для переезда в более безопасное место.

Также глава ОВА отметил, что на ближайшие государственные праздники дополнительных ограничений вводить не будут. Будут действовать действующие правила, а правоохранители будут работать в усиленном режиме. Жителей Харькова и области призвали избегать больших скоплений людей и не игнорировать сигналы воздушной тревоги.