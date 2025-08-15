Викрили масштабну схему ухилення від мобілізації: суд фіктивно визнавав чоловіків єдиними опікунами

Правоохоронці викрили незаконну схему сприяння виїзду чоловікам призовного віку за кордон під час воєнного стану задля уникнення мобілізації у Мар’їнському суді Донецької області.

Джерело: ДБР, генеральний прокурор Руслан Кравченко у соцмережах

Пряма мова Кравченка: "Підозри отримали: керівник суду, його помічник, керівник апарату та секретар.

Схема працювала просто і цинічно:

– шукали "клієнтів" серед чоловіків, які підлягають мобілізації;

– вносили в систему фейкові позови та незаконно формували документи;

– ухвалювали фіктивні рішення про розірвання шлюбу, позбавлення матері батьківських прав та встановлення факту, що батько сам виховує дитину;

– видавали готові копії "судових" рішень, які дозволяли ухилятися від мобілізації".

Деталі: У ДБР кажуть, що наприкінці 2024 року повідомили про підозру одному з учасників оборудки – помічнику судді.

Під час подальшої перевірки було встановлено причетність до схеми ще кількох працівників суду.

За даними слідства, вони за 3 тисячі доларів організовували ухвалення фіктивних рішень про розлучення та позбавлення батьківських прав матері. Це створювало підстави визнати чоловіка єдиним опікуном дитини до 18 років і таким чином звільнити його від мобілізації та надати право на виїзд за межі України.

Рішення ухвалювали без реальних позовів, сплати судового збору та участі обов’язкових органів, зокрема служби у справах дітей.

Заступник керівника апарату суду незаконно втручалася в автоматизовану систему документообігу, реєструвала неіснуючі справи та засвідчувала підроблені рішення гербовою печаткою.

В. о. голови суду виносив неправосудні рішення, а секретар судових засідань готувала фіктивні документи та судові повістки, які передавали "клієнтам".

За даними ДБР, від початку повномасштабного вторгнення РФ до кінця 2024 року було ухвалено понад 120 таких рішень. На їх підставі понад 40 осіб перетнули кордон, більш як 30 з них – не повернулися. Серед позивачів були й працівники самого суду.

В. о. голови суду, помічнику судді, заступнику керівника апарату та секретарю суду повідомлено про підозру у:

незаконному переправленні осіб через державний кордон (ч. 3 ст. 332 КК України),

втручанні в роботу судової системи (ч. 2 ст. 376-1 КК України),

підробленні судових рішень (ч. 1 ст. 366 КК України),

перешкоджанні діяльності ЗСУ (ч. 1 ст. 114-1 КК України).

Санкції цих статей передбачають до 9 років позбавлення волі.

Окремо задокументовано дії іншої судді цього суду, яка у приватному спілкуванні заперечувала збройну агресію РФ, глорифікувала російських військових та схвалювала окупацію українських територій. Їй повідомлено про підозру у поширенні матеріалів, що виправдовують агресію РФ (ч. 3 ст. 436-2 КК України), що передбачає до 8 років ув’язнення.

Наразі готуються клопотання про обрання підозрюваним запобіжних заходів.

Довідково: Мар'їнка – зруйноване місто в Україні, з 2023 року тимчасово перебуває під окупацією РФ.

15 листопада 2024 року Мар’їнський районний суд Донецької області звернувся до Верховного Суду з поданням про зміну територіальної підсудності. Причиною звернення стало наближення лінії фронту до Курахового, де досі працювала установа.

21 січня 2025 року Вища рада правосуддя ухвалила рішення про зміну територіальної підсудності судових справ Мар’їнського районного суду Донецької області.

Територіальну підсудність змінено з 3 лютого 2025 року шляхом її передання до Апостолівського районного суду Дніпропетровської області.