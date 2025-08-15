Разоблачена схема уклонения от мобилизации: суд фиктивно признавал мужчин единственными опекунами

Правоохранители разоблачили незаконную схему содействия выезду мужчин призывного возраста за границу во время военного положения с целью уклонения от мобилизации в Марьинском суде Донецкой области.

Источник: ГБР, генеральный прокурор Руслан Кравченко в соцсетях

Прямая речь Кравченко: "Подозрения получили: руководитель суда, его помощник, руководитель аппарата и секретарь.

Схема работала просто и цинично:

– искали "клиентов" среди мужчин, подлежащих мобилизации;

– вносили в систему фейковые иски и незаконно формировали документы;

– принимали фиктивные решения о расторжении брака, лишении матери родительских прав и установлении факта, что отец сам воспитывает ребенка;

– выдавали готовые копии "судебных" решений, которые позволяли уклоняться от мобилизации".

Детали: В ГБР говорят, что в конце 2024 года сообщили о подозрении одному из участников махинации – помощнику судьи.

В ходе дальнейшей проверки была установлена причастность к схеме еще нескольких сотрудников суда.

По данным следствия, они за 3 тысячи долларов организовывали принятие фиктивных решений о разводе и лишении родительских прав матери. Это создавало основания признать мужа единственным опекуном ребенка до 18 лет и таким образом освободить его от мобилизации и предоставить право на выезд за пределы Украины.

Решения принимались без реальных исков, уплаты судебного сбора и участия обязательных органов, в частности службы по делам детей.

Заместитель руководителя аппарата суда незаконно вмешивалась в автоматизированную систему документооборота, регистрировала несуществующие дела и заверяла поддельные решения гербовой печатью.

И. о. председателя суда выносил неправосудные решения, а секретарь судебных заседаний готовила фиктивные документы и судебные повестки, которые передавали "клиентам".

По данным ГБР, с начала полномасштабного вторжения РФ до конца 2024 года было принято более 120 таких решений. На их основании более 40 человек пересекли границу, более 30 из них – не вернулись. Среди истцов были и сотрудники самого суда.

И. о. председателя суда, помощнику судьи, заместителю руководителя аппарата и секретарю суда сообщено о подозрении в:

незаконной переправке лиц через государственную границу (ч. 3 ст. 332 УК Украины),

вмешательстве в работу судебной системы (ч. 2 ст. 376-1 УК Украины),

подделке судебных решений (ч. 1 ст. 366 УК Украины),

препятствовании деятельности ВСУ (ч. 1 ст. 114-1 УК Украины).

Санкции этих статей предусматривают до 9 лет лишения свободы.

Отдельно задокументированы действия другой судьи этого суда, которая в частном общении отрицала вооруженную агрессию РФ, героизировала российских военных и одобряла оккупацию украинских территорий. Ей сообщено о подозрении в распространении материалов, оправдывающих агрессию РФ (ч. 3 ст. 436-2 УК Украины), что предусматривает до 8 лет лишения свободы.

В настоящее время готовятся ходатайства об избрании подозреваемым меры пресечения.

Справка: Марьинка – разрушенный город в Украине, с 2023 года временно находится под оккупацией РФ.

15 ноября 2024 года Марьинский районный суд Донецкой области обратился в Верховный Суд с представлением об изменении территориальной подсудности. Причиной обращения стало приближение линии фронта к Курахово, где до тех пор работало учреждение.

21 января 2025 года Высший совет правосудия принял решение об изменении территориальной подсудности судебных дел Марьинского районного суда Донецкой области.

Территориальная подсудность изменена с 3 февраля 2025 года путем ее передачи в Апостоловский районный суд Днепропетровской области.