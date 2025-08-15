На Закарпатті зійшли з рейок вагони пасажирського потяга через аномальну спеку
П'ятниця, 15 серпня 2025, 17:28
На Закарпатті зійшли з рейок вагони пасажирського поїзда №39/40 Запоріжжя – Солотвино, постраждалих серед пасажирів та поїзної бригади немає, причини аварії встановлюються.
Джерело: "Укрзалізниця" у Telegram
Дослівно: "Причини сходження встановлюватиме спеціальна комісія, але попередня версія — "викид" рейки через аномальну спеку".
Деталі: в "Укрзалізниці" зазначили, що працюють над подальшою логістикою в регіоні та оцінюють строки відновлювальних робіт.
Пізніше в "Укрзалізниці" повідомили, що три вагони з пасажирами вже вирушили до кінцевої станції Солотвино.
"Рейс №84 з Солотвина до столиці вирушить за графіком у складі тих же трьох вагонів із подальшою пересадкою та об'їздом ділянки, де триває відновлення", - говориться у повідомленні.