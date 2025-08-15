В Закарпатье сошли с рельсов вагоны пассажирского поезда из-за аномальной жары

В Закарпатье сошли с рельсов вагоны пассажирского поезда №39/40 Запорожье – Солотвино, пострадавших среди пассажиров и поездной бригады нет, причины аварии устанавливаются.

Источник: "Укрзализныця" в Telegram

Дословно: "Причины схождения будет устанавливать специальная комиссия, но предварительная версия – „выброс" рельса из-за аномальной жары".

Детали: в "Укрзализныце" отметили, что работают над дальнейшей логистикой в регионе и оценивают сроки восстановительных работ.

Позже в "Укрзализныце" сообщили, что три вагона с пассажирами уже отправились к конечной станции Солотвино.

"Рейс №84 из Солотвино в столицу отправится по расписанию в составе тех же трех вагонов с последующей пересадкой и объездом участка, где продолжается восстановление", - говорится в сообщении.