Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

У Білорусі похвалились, що Трамп погодився приїхати в Мінськ з сім'єю

Марія Ємець, Тетяна ОлійникП'ятниця, 15 серпня 2025, 18:16
У Білорусі похвалились, що Трамп погодився приїхати в Мінськ з сім'єю
Лукашенко. Фото - GAVRIIL GRIGOROV/POOL/AFP via Getty Images

У Білорусі стверджують, що президент США Дональд Трамп нібито прийняв запрошення самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка приїхати до Мінська з родиною.

Джерело: як пише "Європейська правда", про це повідомило білоруське державне інформагентство БЕЛТА, цитуючи пресслужбу Лукашенка 

Деталі: У Лукашенка повідомили, що в першій телефонній розмові йшлося про "питання двостороннього порядку денного, регіональну тематику та ситуацію у гарячих точках, включно з Україною". 

Реклама:

"Досягнуто домовленість продовжити контакти. Президент Білорусі запросив Дональда Трампа з родиною до Мінська, і це запрошення було прийняте", – йдеться у заяві. 

Нагадаємо, у пресслужбі Лукашенка заявили про його першу розмову з президентом США, який прямує на Аляску на саміт з очільником Кремля. 

Дональд Трамп невдовзі після того підтвердив факт розмови та сказав, що метою дзвінка була подяка Лукашенку за звільнення 16 політв’язнів. Він додав, що домовляється про звільнення решти та що "чекає на зустріч з президентом Лукашенком у майбутньому", проте не згадував про можливість візиту до Мінська. 

РЕКЛАМА:

Нагадаємо, у червні спецпредставник Трампа з питань України Кіт Келлог несподівано відвідав Білорусь та зустрічався з Лукашенком. 

Під час цього візиту режим Лукашенка випустив на свободу 14 політв’язнів, у тому числі екскандидата у президенти Сергія Тихановського – після більш ніж п’яти років за ґратами.

Про те, навіщо насправді Кіт Келлог міг поїхати до Лукашенка, читайте в колонці народного депутата Богдана Яременка Торги Трампа з Лукашенком: що стоїть за візитом генерала Келлога до Мінська.

БілорусьТрампЛукашенкоСША
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
Зеленський після Ставки заявив про успіхи на Покровському напряму, щодо Аляски – чекає звіту розвідки
Білий дім повідомив склад переговорної делегації США, що прямує на Аляску
відеоВикрили масштабну схему ухилення від мобілізації: суд фіктивно визнавав чоловіків єдиними опікунами
WSJ: Близько 120 тисяч українців у США ризикують депортацією через завершення дії захисту
інфографікаСоціологи з'ясували рівень довіри до прем'єрки Свириденко
ССО уразили Сизранський НПЗ у РФ і пункт управління на тимчасово окупованій Донеччині
Усі новини...
Білорусь
Білоруський завод робить компоненти для російського ВПК на обладнанні з ЄС – розслідування
У Білорусі заявили, що на навчаннях з РФ складуть план застосування ядерної зброї та "Орєшніка"
До Білорусі прибули кілька сотень російських військових – ДПСУ
Останні новини
18:37
Британія готова на військову присутність в Україні у разі перемир'я
18:37
Про юність та початок кар’єри ірландської музикантки Шинейд О’Коннор знімуть байопік
18:25
Магучіх побила рекорд Левченко та виграла етап Діамантової ліги у Польщі
18:16
У Білорусі похвалились, що Трамп погодився приїхати в Мінськ з сім'єю
18:10
В окупованому Маріуполі майже висохло Старокримське водосховище – єдине джерело води для міста
18:07
Трамп розглядає інвестицію в Intel: акції зросли
18:06
Вчені вокалізували "внутрішній голос" людей, що не можуть розмовляти
18:00
Для захисту українського неба створюють новий комплекс ППО – Федоров
17:56
Масштабне розкрадання газу на Черкащині: правоохоронці викрили схему
17:54
У Києві няня організувала пограбування квартири сім’ї, в якій працювала, і забезпечила собі алібі
Усі новини...
Реклама:
Реклама: