В Беларуси похвастались, что Трамп согласился приехать в Минск с семьей

Мария Емец, Татьяна ОлейникПятница, 15 августа 2025, 18:16
В Беларуси похвастались, что Трамп согласился приехать в Минск с семьей
Лукашенко. Фото - GAVRIIL GRIGOROV/POOL/AFP via Getty Images

В Беларуси утверждают, что президент США Дональд Трамп якобы принял приглашение самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко приехать в Минск с семьей.

Источник: как пишет "Европейская правда", об этом сообщило белорусское государственное информагентство БЕЛТА, цитируя пресс-службу Лукашенко

Детали: У Лукашенко сообщили, что в первом телефонном разговоре речь шла о "вопросах двусторонней повестки дня, региональной тематике и ситуации в горячих точках, включая Украину".

"Достигнута договоренность продолжить контакты. Президент Беларуси пригласил Дональда Трампа с семьей в Минск, и это приглашение было принято", – говорится в заявлении.

Напомним, в пресс-службе Лукашенко заявили о его первом разговоре с президентом США, который направляется на Аляску на саммит с главой Кремля.

Дональд Трамп вскоре после того подтвердил факт разговора и сказал, что целью звонка была благодарность Лукашенко за освобождение 16 политзаключенных. Он добавил, что договаривается об освобождении остальных и "ждет встречи с президентом Лукашенко в будущем".

Напомним, в июне спецпредставитель Трампа по вопросам Украины Кит Келлог неожиданно посетил Беларусь и встречался с Лукашенко.

Во время этого визита режим Лукашенко выпустил на свободу 14 политзаключенных, в том числе экс-кандидата в президенты Сергея Тихановского – после более чем пяти лет за решеткой.

О том, зачем на самом деле Кит Келлог мог поехать к Лукашенко, читайте в колонке народного депутата Богдана Яременко Торги Трампа с Лукашенко: что стоит за визитом генерала Келлога в Минск.

