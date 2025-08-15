Усі розділи
Кабмін схвалив виплату 15 млн грн сім’ям захисників, які загинули в полоні

Станіслав ПогоріловП'ятниця, 15 серпня 2025, 19:31
Кабмін схвалив виплату 15 млн грн сім’ям захисників, які загинули в полоні
фото: Getty Images

Кабінет міністрів на позачерговому засіданні схвалив виплату 15 млн грн сім’ям захисників, які загинули в полоні, спростив купівлю вживаної транспортної техніки військовими частинами та списання втраченого або зношеного в боях майна.

Джерело: прем’єр-міністр Юлія Свириденко у Telegram

Деталі: "Провели позачерговий Кабмін. На доручення Ставки ухвалили рішення, які допоможуть швидко закрити потреби фронту".

Деталі: За її словами, сім’ї захисників, які загинули у полоні, отримають 15 млн грн допомоги. Крім того, подовжено до року термін звернення по одноразову допомогу для поранених або тих, хто втратив працездатність після служби.

Також військові частини зможуть напряму купувати вживані пікапи, квадроцикли, багі та мотоцикли — без зайвої бюрократії. Вартість визначатимуть за експертною оцінкою або ринковими даними. "Це дозволить оперативно оновлювати техніку, що зношується на передовій", - зазначила Свириденко.

Згідно з рішенням Кабміну, майно, втрачене або зношене в боях, списуватимуть у спрощеному порядку. Якщо воно до 1,7 млн грн — процес буде швидшим, щоб підрозділи могли без затримок отримувати заміну.

Свириденко повідомила, що Міноборони, у тому числі, ініціювало законодавчі зміни про відкладення публікації декларацій військових на рік після завершення воєнного стану, щоб ворог не міг використати ці дані.

Кабмін схвалив виплату 15 млн грн сім'ям захисників, які загинули в полоні
