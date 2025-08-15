Кабмін схвалив виплату 15 млн грн сім’ям захисників, які загинули в полоні

Кабінет міністрів на позачерговому засіданні схвалив виплату 15 млн грн сім’ям захисників, які загинули в полоні, спростив купівлю вживаної транспортної техніки військовими частинами та списання втраченого або зношеного в боях майна.

Джерело: прем’єр-міністр Юлія Свириденко у Telegram

Деталі: "Провели позачерговий Кабмін. На доручення Ставки ухвалили рішення, які допоможуть швидко закрити потреби фронту".

Деталі: За її словами, сім’ї захисників, які загинули у полоні, отримають 15 млн грн допомоги. Крім того, подовжено до року термін звернення по одноразову допомогу для поранених або тих, хто втратив працездатність після служби.

Також військові частини зможуть напряму купувати вживані пікапи, квадроцикли, багі та мотоцикли — без зайвої бюрократії. Вартість визначатимуть за експертною оцінкою або ринковими даними. "Це дозволить оперативно оновлювати техніку, що зношується на передовій", - зазначила Свириденко.

Згідно з рішенням Кабміну, майно, втрачене або зношене в боях, списуватимуть у спрощеному порядку. Якщо воно до 1,7 млн грн — процес буде швидшим, щоб підрозділи могли без затримок отримувати заміну.

Свириденко повідомила, що Міноборони, у тому числі, ініціювало законодавчі зміни про відкладення публікації декларацій військових на рік після завершення воєнного стану, щоб ворог не міг використати ці дані.