Кабмин одобрил выплату 15 млн грн семьям защитников, погибших в плену

Станислав ПогориловПятница, 15 августа 2025, 19:31
Кабмин одобрил выплату 15 млн грн семьям защитников, погибших в плену
фото: Getty Images

Кабинет министров на внеочередном заседании одобрил выплату 15 млн грн семьям защитников, погибших в плену, упростил покупку подержанной транспортной техники воинскими частями и списание утраченного или сношенного в боях имущества.

Источник: премьер-министр Юлия Свириденко в Telegram

Детали: "Провели внеочередное заседание Кабмина. По поручению Ставки приняли решения, которые помогут быстро закрыть потребности фронта".

Детали: По ее словам, семьи защитников, погибших в плену, получат 15 млн грн помощи. Кроме того, продлен до года срок обращения за единовременной помощью для раненых или тех, кто потерял трудоспособность после службы.

Также воинские части смогут напрямую покупать подержанные пикапы, квадроциклы, багги и мотоциклы — без лишней бюрократии. Стоимость будут определять по экспертной оценке или рыночным данным. "Это позволит оперативно обновлять технику, которая изнашивается на передовой", — отметила Свириденко.

Согласно решению Кабмина, имущество, утраченное или изношенное в боях, будут списывать в упрощенном порядке. Если его стоимость не превышает 1,7 млн грн, процесс будет быстрее, чтобы подразделения могли без задержек получать замену.

Свириденко сообщила, что Минобороны, в том числе, инициировало законодательные изменения об отсрочке публикации деклараций военных на год после завершения военного положения, чтобы враг не мог использовать эти данные.

