ЗМІ: Трамп може ввести санкції проти "Роснефті" і "Лукойлу", якщо саміт з Путіним провалиться

Уляна Кричковська, Тетяна ОлійникП'ятниця, 15 серпня 2025, 22:59
ЗМІ: Трамп може ввести санкції проти Роснефті і Лукойлу, якщо саміт з Путіним провалиться
Путін і Трамп перед початком переговорів на Алясці. Фото - Andrew Harnik/Getty Images

США розглядають можливість введення санкцій проти російських нафтових компаній "Роснефть" і "Лукойл" в рамках комплексу заходів, спрямованих на те, щоб змусити очільника Кремля Володимира Путіна погодитися на перемир'я з Україною.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Bloomberg 

Деталі: Співрозмовники стверджують, що потенційні санкції проти двох російських нафтових гігантів мають на меті скоротити енергетичні доходи Кремля, якщо п'ятничний саміт між президентом США Дональдом Трампом і Путіним на Алясці не принесе прогресу.

З огляду на побоювання щодо впливу на ціни, офіційні особи заявляють, що Трамп сподівається, що такий крок, якщо він буде зроблений, буде короткочасним.

Інші можливості включають додаткові обмеження на тіньовий флот нафтових танкерів Москви та додаткові мита на покупців російської нафти, включаючи Китай. Джерела застерігають, що будь-які заходи можуть бути впроваджені поступово. 

"Роснефть" і "Лукойл" є двома найбільшими російськими виробниками нафти, на які, за оцінками агентства, припадає майже половина загального експорту сирої нафти країни, або близько 2,2 млн барелів на день у першому півріччі цього року.

Зауважимо, що Трамп перед самітом з очільником Кремля повторив, що Путін зіштовхнеться із серйозними економічними наслідками, якщо він не буде зацікавлений у закінченні війни в Україні.

А міністр фінансів США Скотт Бессент заявив, що Трамп чітко дасть зрозуміти Путіну, що "всі варіанти залишаються на столі" щодо можливого пом'якшення або посилення санкцій проти Москви.

