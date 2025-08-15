Все разделы
СМИ: Трамп может ввести санкции против "Роснефти" и "Лукойла", если саммит с Путиным провалится

Уляна Кричковская, Татьяна ОлейникПятница, 15 августа 2025, 22:59
Путин и Трамп перед началом переговоров на Аляске. Фото - Andrew Harnik/Getty Images

США рассматривают возможность введения санкций против российских нефтяных компаний "Роснефть" и "Лукойл" в рамках комплекса мер, направленных на то, чтобы заставить главу Кремля Владимира Путина согласиться на перемирие с Украиной.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Bloomberg 

Детали: Собеседники утверждают, что потенциальные санкции против двух российских нефтяных гигантов имеют целью сократить энергетические доходы Кремля, если пятничный саммит между президентом США Дональдом Трампом и Путиным на Аляске не принесет прогресса.

Учитывая опасения по поводу влияния на цены, официальные лица заявляют, что Трамп надеется, что такой шаг, если он будет сделан, будет кратковременным.

Другие возможности включают дополнительные ограничения на теневой флот нефтяных танкеров Москвы и дополнительные пошлины на покупателей российской нефти, включая Китай. Источники предупреждают, что любые меры могут быть введены постепенно.

"Роснефть" и "Лукойл" являются двумя крупнейшими российскими производителями нефти, на которые, по оценкам агентства, приходится почти половина общего экспорта сырой нефти страны, или около 2,2 млн баррелей в день в первом полугодии этого года.

Отметим, что Трамп перед саммитом с главой Кремля повторил, что Путин столкнется с серьезными экономическими последствиями, если он не будет заинтересован в окончании войны в Украине.

А министр финансов США Скотт Бессент заявил, что Трамп четко даст понять Путину, что "все варианты остаются на столе" относительно возможного смягчения или усиления санкций против Москвы.

