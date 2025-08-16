Генштаб: За минулу добу на фронті – 97 бойових зіткнень, найгарячіше на Покровському напрямку

За минулу добу на фронті відбулося 97 бойових зіткнень, 35 з яких – на Покровському напрямку.

Джерело: вечірнє зведення Генштабу ЗСУ

Деталі: На Північно-Слобожанському і Курському напрямках з початку минулої доби відбулося п’ять бойових зіткнень. Крім того, за даними Генштабу, ворог завдав 13 авіаційних ударів, скинув 32 керовані авіабомби, а також здійснив 165 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів, зокрема чотири – із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку Сили оборони відбили три атаки противника поблизу населених пунктів Вовчанськ та Кам’янка. Одне бойове зіткнення продовжується.

На Куп’янському напрямку агресор двічі намагався йти вперед у районах населених пунктів Петропавлівка та Загризове. Українські захисники успішно зупинили ворожі атаки.

На Лиманському напрямку російські загарбники вісім разів атакували позиції Сил оборони поблизу населених пунктів Карпівка, Шандриголове, Колодязі, Ямпіль, Григорівка. Чотири бойові зіткнення тривають.

На Сіверському напрямку українські захисники відбили п’ять атак окупаційних військ поблизу Григорівки, Серебрянки, Федорівки, Переїзного та в напрямку Сіверська. Дотепер не вщухає одне боєзіткнення.

На Краматорському напрямку ЗСУ зупинили атаку противника в районі Оріхово-Василівки.

На Торецькому напрямку росіяни шість разів штурмували позиції українських підрозділів поблизу Плещіївки, Степанівки, Яблунівки та Русиного Яру.

На Покровському напрямку противник 35 разів намагався просуватися уперед у районах населених пунктів Полтавка, Володимирівка, Федорівка, Новоекономічне, Родинське, Сухецьке, Промінь, Покровськ, Звірове, Удачне, Дачне, Новоукраїнка. Дотепер тривають два бойові зіткнення.

Дослівно Генштаб: "Сьогодні (15 серпня – ред.) на цьому напрямку, за попередніми даними, було знешкоджено 172 окупанти, з них 132 – безповоротно. Також знищено сім автомобілів, чотири мотоцикли, 106 безпілотних літальних апаратів та два пункти управління безпілотними літальними апаратами".

Деталі: На Новопавлівському напрямку ворог дванадцять разів намагався прорвати українських військових у районах населених пунктів Комишуваха, Зелене Поле, Маліївка, Запорізьке, Ольгівка. Два бойові зіткнення продовжуються дотепер.

На Гуляйпільському напрямку окупанти завдали авіаційного удару по населеному пункту Білогір’я.

На Придніпровському напрямку українські воїни відбили п’ять атак окупантів у бік Приморського, Антонівського моста й острова Білогрудий.