Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Генштаб: За прошедшие сутки на фронте – 97 боевых столкновений, горячее всего на Покровском направлении

Ольга ГлущенкоСуббота, 16 августа 2025, 00:28
Генштаб: За прошедшие сутки на фронте – 97 боевых столкновений, горячее всего на Покровском направлении
иллюстративное фото Генштаба

За прошедшие сутки на фронте произошло 97 боевых столкновений, 35 из которых – на Покровском направлении.

Источник: вечерняя сводка Генштаба ВСУ

Детали: На Северо-Слобожанском и Курском направлениях с начала прошедших суток произошло пять боевых столкновений. Кроме того, по данным Генштаба, враг нанес 13 авиационных ударов, сбросил 32 управляемые авиабомбы, а также осуществил 165 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе четыре – из реактивных систем залпового огня.

Реклама:

На Южно-Слобожанском направлении Силы обороны отразили три атаки противника вблизи населенных пунктов Волчанск и Каменка. Одно боевое столкновение продолжается.

На Купянском направлении агрессор дважды пытался продвигаться вперед в районах населенных пунктов Петропавловка и Загризово. Украинские защитники успешно остановили вражеские атаки.

На Лиманском направлении российские захватчики восемь раз атаковали позиции Сил обороны вблизи населенных пунктов Карповка, Шандриголове, Колодязи, Ямполь, Григоровка. Четыре боевых столкновения продолжаются.

РЕКЛАМА:

На Северском направлении украинские защитники отбили пять атак оккупационных войск вблизи Григоровки, Серебрянки, Федоровки, Переездного и в направлении Северска. До сих пор не утихает одно боевое столкновение.

На Краматорском направлении ВСУ остановили атаку противника в районе Орехово-Василевки.

На Торецком направлении россияне шесть раз штурмовали позиции украинских подразделений вблизи Плещеевки, Степановки, Яблоновки и Русиного Яра.

На Покровском направлении противник 35 раз пытался продвигаться вперед в районах населенных пунктов Полтавка, Владимировка, Федоровка, Новоэкономичное, Родинское, Сухецкое, Проминь, Покровск, Зверовое, Удачное, Дачное, Новоукраинка. До сих пор продолжаются два боевых столкновения.

Дословно Генштаб: "Сегодня (15 августа – ред.) на этом направлении, по предварительным данным, было обезврежено 172 оккупанта, из них 132 – безвозвратно. Также уничтожено семь автомобилей, четыре мотоцикла, 106 беспилотных летательных аппаратов и два пункта управления беспилотными летательными аппаратами".

Детали: На Новопавловском направлении враг двенадцать раз пытался прорвать украинских военных в районах населенных пунктов Комышуваха, Зеленое Поле, Малиевка, Запорожское, Ольговка. Два боевых столкновения продолжаются до сих пор.

На Гуляйпольском направлении оккупанты нанесли авиационный удар по населенному пункту Белогорье.

На Приднепровском направлении украинские воины отбили пять атак оккупантов в сторону Приморского, Антоновского моста и острова Белогрудый.

российско-украинская войнаГенштабВооруженные силы
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
фото, видеоТрамп и Путин встретились на красной дорожке и пожали друг другу руки. Переговоры начались
Кабмин одобрил выплату 15 млн грн семьям защитников, погибших в плену
В Закарпатье сошли с рельсов вагоны пассажирского поезда из-за аномальной жары
Зеленский после Ставки заявил об успехах на Покровском направлении, по Аляске – ждет отчета разведки
Белый дом сообщил состав делегации США, направляющейся на Аляску
видеоРазоблачена схема уклонения от мобилизации: суд фиктивно признавал мужчин единственными опекунами
Все новости...
российско-украинская война
Чешский министр напомнил о Мюнхене-1938 на фоне встречи Трампа с Путиным
Самолет Путина приземлился на военной базе на Аляске, где состоится саммит с Трампом
CNN: Келлог не поехал на Аляску из-за позиции России
Последние новости
01:20
00:48
фотоВо время встречи Трампа и Путина на Аляске продолжаются митинги в поддержку Украины
00:28
Генштаб: За прошедшие сутки на фронте – 97 боевых столкновений, горячее всего на Покровском направлении
23:26
Чешский министр напомнил о Мюнхене-1938 на фоне встречи Трампа с Путиным
22:59
СМИ: Трамп может ввести санкции против "Роснефти" и "Лукойла", если саммит с Путиным провалится
22:15
фото, видеоТрамп и Путин встретились на красной дорожке и пожали друг другу руки. Переговоры начались
22:07
Новости экономики 15 августа: встреча Трампа с Путиным, решение о потребностях фронта, более доступная "єОселя"
22:07
10 фактов об Аляске, которых вы могли не знать
21:56
В Днепре достраивают подземную школу
21:43
Во встрече Трампа и Путина на Аляске примут участие также их советники – СМИ
Все новости...
Реклама:
Реклама: