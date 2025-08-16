Генштаб: За прошедшие сутки на фронте – 97 боевых столкновений, горячее всего на Покровском направлении

За прошедшие сутки на фронте произошло 97 боевых столкновений, 35 из которых – на Покровском направлении.

Источник: вечерняя сводка Генштаба ВСУ

Детали: На Северо-Слобожанском и Курском направлениях с начала прошедших суток произошло пять боевых столкновений. Кроме того, по данным Генштаба, враг нанес 13 авиационных ударов, сбросил 32 управляемые авиабомбы, а также осуществил 165 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе четыре – из реактивных систем залпового огня.

Реклама:

На Южно-Слобожанском направлении Силы обороны отразили три атаки противника вблизи населенных пунктов Волчанск и Каменка. Одно боевое столкновение продолжается.

На Купянском направлении агрессор дважды пытался продвигаться вперед в районах населенных пунктов Петропавловка и Загризово. Украинские защитники успешно остановили вражеские атаки.

На Лиманском направлении российские захватчики восемь раз атаковали позиции Сил обороны вблизи населенных пунктов Карповка, Шандриголове, Колодязи, Ямполь, Григоровка. Четыре боевых столкновения продолжаются.

РЕКЛАМА:

На Северском направлении украинские защитники отбили пять атак оккупационных войск вблизи Григоровки, Серебрянки, Федоровки, Переездного и в направлении Северска. До сих пор не утихает одно боевое столкновение.

На Краматорском направлении ВСУ остановили атаку противника в районе Орехово-Василевки.

На Торецком направлении россияне шесть раз штурмовали позиции украинских подразделений вблизи Плещеевки, Степановки, Яблоновки и Русиного Яра.

На Покровском направлении противник 35 раз пытался продвигаться вперед в районах населенных пунктов Полтавка, Владимировка, Федоровка, Новоэкономичное, Родинское, Сухецкое, Проминь, Покровск, Зверовое, Удачное, Дачное, Новоукраинка. До сих пор продолжаются два боевых столкновения.

Дословно Генштаб: "Сегодня (15 августа – ред.) на этом направлении, по предварительным данным, было обезврежено 172 оккупанта, из них 132 – безвозвратно. Также уничтожено семь автомобилей, четыре мотоцикла, 106 беспилотных летательных аппаратов и два пункта управления беспилотными летательными аппаратами".

Детали: На Новопавловском направлении враг двенадцать раз пытался прорвать украинских военных в районах населенных пунктов Комышуваха, Зеленое Поле, Малиевка, Запорожское, Ольговка. Два боевых столкновения продолжаются до сих пор.

На Гуляйпольском направлении оккупанты нанесли авиационный удар по населенному пункту Белогорье.

На Приднепровском направлении украинские воины отбили пять атак оккупантов в сторону Приморского, Антоновского моста и острова Белогрудый.