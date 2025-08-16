Трамп пригадав, що за його участі "закінчилися п’ять воєн", та натякнув на премію миру

Президент США Дональд Трамп вважає, що завдяки його ролі вдалося покласти край п’яти збройним конфліктам, з яких деякі тривали десятиліттями, та натякнув, що заслуговує на Нобелівську премію миру.

Джерело: Трамп в інтерв’ю Fox News, "Європейська правда"

Деталі: Трамп протягом півгодинного інтерв’ю кілька разів сказав, що має особливий хист до переговорів, що дозволило йому "вирішити" низку збройних конфліктів.

Реклама:

"Знаєте, я вів перемовини щодо п’яти війн так, щоб вони закінчилися, і це були складні війни", – сказав він на початку.

Ведучий у продовження його фрази сказав, що це "можливо і більше" та перерахував конфлікти між Індією і Пакистаном, Ізраїлем та Іраном, Сербією і Косово, Азербайджаном та Вірменією, Камбоджею і Таїландом.

"Я б не включав знищення ядерного арсеналу (Ірану – ред.), тому що це, на мою думку, не обов’язково фінальна історія. Але ми зробили щось надзвичайне, тому що це те що 22 роки жоден президент не хотів зробити", – сказав Трамп.

РЕКЛАМА:

Пізніше в інтерв’ю він знову повернувся до теми.

"Таїланд, Камбоджа, стільки різних війн. Подивіться на Індію і Пакистан, вони вже збивали літаки, могло дійти і до "ядерки" – я не думаю, що так би сталось, але у них є спроможності. На першому місці життя, а на другому все решта. Війни – це дуже погано, і якщо їх можна уникнути… Думаю, у мене є здатність завершувати їх, зводити людей у переговори", – сказав Трамп, після чого знову взявся розхвалювати результат своїх покращень в економіці і "трильйони доларів" завдяки тарифам.

Наприкінці інтерв’ю він знову заявив, що "врятував багато життів", а ведучий відзначив, що хтось можливо іронізує про Трампа і Нобелівську премію миру, проте він з доброї волі "включається, вкладає свій політичний капітал, і в багатьох випадках це не дає великих переваг для США".

"Хтось казав, що якщо зможе це врегулювати, то отримає Нобелівську премію миру", – зазначив Трамп та почав в деталях розповідати про Конго й Руанду. "31 рік, 8 мільйонів смертей, і я це врегулював", – сказав він.

Далі ведучий вставив ремарку про Індію і Пакистан, Трамп відповів, що "секрет успіху" у тому, що він мав на них економічні важелі впливу. "Я можу сказати, що у нас не буде угоди – якщо тільки ви не припините… Я врегулював війни, які тяглися 35 років, кілька таких", – сказав він і знову повернувся до фактів про конфлікт Конго і Руанди.

Нагадаємо, після зустрічі двох лідерів на Алясці Трамп заявив, що домовився з Путіним про обмін територіями і "Зеленський має це прийняти".

Також він анонсував нові переговори з очільником Кремля і сказав, що буде брати участь у зустрічі Зеленського та Путіна, якщо така відбудеться.