В ГУР показали, як росіяни знімають постановочні відео захоплень населених пунктів

Валентина РоманенкоСубота, 16 серпня 2025, 09:46
Російська пропаганда активно застосовує нову тактику поширення дезінформації – постановочні "захоплення" населених пунктів України для створення ілюзії успіхів на фронті.

Джерело: Головне управління розвідки Міноборони України

Деталі: Для створення пропагандистської "картинки" ворог направляє малі групи із російськими прапорами ("двійки") в обхід позицій українських оборонців. Частині з них вдається просочитися в окремі населені пункти та зняти короткі відео, що нібито підтверджують "захоплення" території.

Такі ролики противник використовує для "переможних" звітів перед кремлівським керівництвом та поширення в медіа з метою тиску на українське суспільство.

Напередодні ворог поширив чергове таке відео з села Андріївка-Клевцове (колишня Іскра), Волноваського району Донецької області.

На відео – бійці "Російського Добровольчого Корпусу" у складі "Спецпідрозділу Тимура" ГУР МО України та воїни 5-ї окремої важкої механізованої бригади демонструють реальний стан справ у селищі.

В ГУР нагадують, що подібну групу "прапороносців" у селі Зелений Гай нещодавно ліквідували бійці підрозділу "Братство" у складі "Спецпідрозділу Тимура" ГУР.

