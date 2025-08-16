В ГУР показали, как россияне снимают постановочные видео захватов населенных пунктов

Российская пропаганда активно применяет новую тактику распространения дезинформации – постановочные "захваты" населенных пунктов Украины для создания иллюзии успехов на фронте.

Источник: Главное управление разведки Минобороны Украины

Детали: Для создания пропагандистской "картинки" враг направляет небольшие группы с российскими флагами ("двойки") в обход позиций украинских защитников. Части из них удается проникнуть в отдельные населенные пункты и снять короткие видео, якобы подтверждающие "захват" территории.

Реклама:

Такие ролики противник использует для "победных" отчетов перед кремлевским руководством и распространения в СМИ с целью давления на украинское общество.

Накануне враг распространил очередное такое видео из села Андреевка-Клевцово (бывшая Искра), Волновахского района Донецкой области.

РЕКЛАМА:

На видео – бойцы "Российского Добровольческого Корпуса" в составе "Спецподразделения Тимура" ГУР МО Украины и воины 5-й отдельной тяжелой механизированной бригады демонстрируют реальное положение дел в поселке.

В ГУР напоминают, что подобную группу "знаменосцев" в селе Зеленый Гай недавно ликвидировали бойцы подразделения "Братство" в составе "Спецподразделения Тимура" ГУР.