Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

В ГУР показали, как россияне снимают постановочные видео захватов населенных пунктов

Валентина РоманенкоСуббота, 16 августа 2025, 09:46
В ГУР показали, как россияне снимают постановочные видео захватов населенных пунктов
скриншот

Российская пропаганда активно применяет новую тактику распространения дезинформации – постановочные "захваты" населенных пунктов Украины для создания иллюзии успехов на фронте.

Источник: Главное управление разведки Минобороны Украины

Детали: Для создания пропагандистской "картинки" враг направляет небольшие группы с российскими флагами ("двойки") в обход позиций украинских защитников. Части из них удается проникнуть в отдельные населенные пункты и снять короткие видео, якобы подтверждающие "захват" территории.

Реклама:

Такие ролики противник использует для "победных" отчетов перед кремлевским руководством и распространения в СМИ с целью давления на украинское общество.

Накануне враг распространил очередное такое видео из села Андреевка-Клевцово (бывшая Искра), Волновахского района Донецкой области.

РЕКЛАМА:

На видео – бойцы "Российского Добровольческого Корпуса" в составе "Спецподразделения Тимура" ГУР МО Украины и воины 5-й отдельной тяжелой механизированной бригады демонстрируют реальное положение дел в поселке.

В ГУР напоминают, что подобную группу "знаменосцев" в селе Зеленый Гай недавно ликвидировали бойцы подразделения "Братство" в составе "Спецподразделения Тимура" ГУР.

войнаГУР
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
Зеленский встретится с Трампом в Вашингтоне
Мелания Трамп написала письмо Путину по поводу украинских детей – СМИ
Россияне атаковали ракетой и 85 БПЛА, есть попадания в 12 локациях – ВС
Трамп говорит, что согласовал с РФ "обмен" территориями: "Зеленский должен это принять"
фото, видео, обновленоТрамп и Путин встретились на красной дорожке и пожали друг другу руки
Кабмин одобрил выплату 15 млн грн семьям защитников, погибших в плену
Все новости...
война
Зеленский и Трамп завершили "длительный" разговор
В России заявили, что Трамп и Путин не обсуждали трехсторонний саммит с Зеленским
Трамп напомнил, что при его участии "закончились пять войн", и намекнул на премию мира
Последние новости
11:08
Если состоится трехсторонняя встреча, война закончится до Рождества – Грэм
10:41
В Еврокомиссии подтвердили разговор Трампа с европейцами
10:25
Зеленский встретится с Трампом в Вашингтоне
10:20
На Аляске предварительно договорились о воздушном перемирии – СМИ
09:53
Зеленский и Трамп завершили "длительный" разговор
09:49
футболУжасная и прекрасная "Барселона", "Реал" на перестройке, Цыганкову нужны голы: превью сезона испанской Ла Лиги
09:46
видеоВ ГУР показали, как россияне снимают постановочные видео захватов населенных пунктов
09:30
В России заявили, что Трамп и Путин не обсуждали трехсторонний саммит с Зеленским
09:11
текстШкола смерти: новые технологии российско-украинской войны
09:07
Мелания Трамп написала письмо Путину по поводу украинских детей – СМИ
Все новости...
Реклама:
Реклама: