На Алясці попередньо домовилися про повітряне перемир'я – ЗМІ

Марія Ємець, Роман ПетренкоСубота, 16 серпня 2025, 10:20

Кореспонденту видання The Economist стало відомо від джерел, що на зустрічі лідерів РФ і США нібито досягли попередньої домовленості про тимчасове "перемир’я у повітрі".

Джерело: кореспондент Олівер Керролл, "Європейська правда"

Деталі: "Мені кажуть, що є попередня домовленість про перемир’я у повітрі – до того часу, коли відбудеться тристороння зустріч лідерів", – зазначив Керролл.

"Ми вважаємо, що "небо" покаже сигнали щодо попередніх результатів цих перемовин. Наступний тиждень буде цікавим", – процитував він своїх анонімних співрозмовників.

Досі ніяких офіційних заяв щодо такої домовленості не лунало.

Також стало відомо, що Трамп почав розповідати Україні та європейським лідерам про підсумки перемовин з очільником Кремля. 

Нагадаємо, після зустрічі двох лідерів на Алясці Трамп заявив, що домовився з Путіним про обмін територіями і "Зеленський має це прийняти".

Також він анонсував нові переговори з очільником Кремля і сказав, що буде брати участь у зустрічі Зеленського та Путіна, якщо така відбудеться.

