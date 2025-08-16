Усі розділи
Медведєв і Захарова зраділи, що дипломатична ізоляція Росії закінчилася

Роман ПетренкоСубота, 16 серпня 2025, 11:55
Медведєв і Захарова зраділи, що дипломатична ізоляція Росії закінчилася
фото: Getty Images

Заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв заявив, що після зустрічі на Алясці "відновлено повноцінний механізм зустрічей" між Росією і США на найвищому рівні.

Джерело: Медведєв і прессекретарка МЗС Росії Марія Захарова в Telegram

Деталі: Медведєв також заявив, що Путін "особисто і детально виклав президенту США" умови РФ щодо завершення війни.

Пряма мова Медведєва: "Важливо: зустріч довела, що переговори можливі без попередніх умов і одночасно з продовженням "СВО" (війни – ред.).

Обидві сторони прямо поклали відповідальність за досягнення майбутніх результатів на переговорах про припинення військових дій на Київ і Європу".

Деталі: Захарова заявила, що Росія вже не в ізоляції.

Пряма мова Захарової: "Західні ЗМІ в стані, який можна назвати божевіллям, що переходить у повне безумство: три роки вони розповідали про ізоляцію Росії, а сьогодні побачили червону килимову доріжку, якою зустрічали російського президента (так вони називають Путіна – ред.) у США".

МедведєвРосіяМЗСдипломатичні відносини
