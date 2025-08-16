Медведев и Захарова обрадовались, что дипломатическая изоляция России закончилась

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что после встречи на Аляске "восстановлен полноценный механизм встреч" между Россией и США на высшем уровне.

Источник: Медведев и пресс-секретарь МИД России Мария Захарова в Telegram

Детали: Медведев также заявил, что Путин "лично и подробно изложил президенту США" условия РФ завершения войны.

Прямая речь Медведева: "Важно: встреча доказала, что переговоры возможны без предварительных условий и одновременно с продолжением "СВО" (войны – ред.).

Обе стороны прямо возложили ответственность за достижение будущих результатов на переговорах о прекращении военных действий на Киев и Европу".

Детали: Захарова заявила, что Россия уже не в изоляции.

Прямая речь Захаровой: "Западные СМИ в состоянии, которое можно назвать помешательством, переходящим в полное безумие: три года они рассказывали об изоляции России, а сегодня увидели красную ковровую дорожку, которой встречали российского президента (так они называют Путина – ред.) в США".