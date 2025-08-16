Трамп та Путін погодили безпекові гарантії для України, як у 5 статті НАТО – джерела

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп і європейські союзники обговорювали безпекові гарантії для України "у стилі Ст.5" Північноатлантичного договору, але не в межах НАТО.

Джерело: співрозмовники CNN та "Української правди", "Європейська правда"

Деталі: Неназваний європейський посадовець сказав CNN, що європейські посадовці та президент США у розмові після перемовин Трампа з очільником Кремля на Алясці обговорювали можливе надання Україні безпекових гарантій "у стилі ст. 5" у рамках потенційної мирної угоди.

При цьому, зазначив співрозмовник, про залучення НАТО у ці потенційні гарантії не йдеться. Конкретні деталі пропозиції невідомі.

Джерело "Української правди", поінформоване про хід переговорів, підтвердило таке обговорення і уточнило, що під час телефонних переговорів це звучало у формулюванні "non-NATO article 5 security guarantees".

Цю ідею на переговорах запропонувала американська сторона як одну із гарантій безпеки для України, начебто погоджену на Алясці з Путіним.

