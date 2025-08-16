Трамп и Путин согласовали гарантии безопасности для Украины, как у 5 статье НАТО – источники

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп и европейские союзники обсуждали гарантии безопасности для Украины "в стиле ст. 5" Североатлантического договора, но не в рамках НАТО.

Источник: собеседники CNN и "Украинской правды", "Европейская правда"

Детали: Неназванный европейский чиновник сказал CNN, что европейские чиновники и президент США в разговоре после переговоров Трампа с главой Кремля на Аляске обсуждали возможное предоставление Украине гарантий безопасности "в стиле ст. 5" в рамках потенциального мирного соглашения.

При этом, отметил собеседник, о привлечении НАТО в эти потенциальные гарантии речи не идет. Конкретные детали предложения неизвестны.

Источник "Украинской правды", информированный о ходе переговоров, подтвердил такое обсуждение и уточнил, что во время телефонных переговоров это звучало в формулировке "non-NATO article 5 security guarantees".

Эту идею на переговорах предложила американская сторона как одну из гарантий безопасности для Украины, якобы согласованную на Аляске с Путиным.

