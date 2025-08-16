Усі розділи
Грози та шквали у неділю накриють Київ і захід України

Ольга КацімонСубота, 16 серпня 2025, 15:12
Грози та шквали у неділю накриють Київ і захід України
фото: Getty Images

У неділю грози, місцями град і шквали вітру 15–20 м/с очікуються у Києві та області, а також на заході країни – на Закарпатті, Прикарпатті та Хмельниччині.

Джерело: Український гідрометеорологічний центр

Деталі: За прогнозом, хмарна з проясненнями погода буде в північних регіонах, вдень – у більшості центральних областей, на заході та частково в центрі. У цих районах можливі короткочасні дощі та грози, місцями – град і шквали. На решті території опадів не прогнозують.

Вітер південно-західний, у західних та північних областях вдень зміниться на північно-західний, 5–10 м/с.

 

Температура вночі 14–19°, вдень у західних і північних регіонах 23–28°, на решті території – 27–32°.

У столиці та Київській області прогнозують короткочасний дощ і грозу, в окремих районах – град і шквали вітру до 20 м/с. Температура повітря вночі 17–19°, вдень 26–28°.

Оголошено I рівень небезпечності (жовтий). Синоптики попереджають, що погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних і комунальних підприємств, а також створити проблеми для руху транспорту.

