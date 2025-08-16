Грозы и шквалы в воскресенье накроют Киев и запад Украины

В воскресенье грозы, местами град и шквалы ветра 15–20 м/с ожидаются в Киеве и области, а также на западе страны — в Закарпатье, Прикарпатье и Хмельницкой области.

Источник: Украинский гидрометеорологический центр

Детали: По прогнозу, облачная с прояснениями погода будет в северных регионах, днём – в большинстве центральных областей, на западе и частично в центре. В этих районах возможны кратковременные дожди и грозы, местами – град и шквалы. На остальной территории осадков не прогнозируется.

Реклама:

Ветер юго-западный, в западных и северных областях днём сменится на северо-западный, 5–10 м/с.

Температура ночью 14–19°, днём в западных и северных регионах 23–28°, на остальной территории – 27–32°.

В столице и Киевской области прогнозируют кратковременный дождь и грозу, в отдельных районах – град и шквалы ветра до 20 м/с. Температура воздуха ночью 17–19°, днём 26–28°.

РЕКЛАМА:

Объявлен I уровень опасности (жёлтый). Синоптики предупреждают, что погодные условия могут привести к осложнению работы энергетических, строительных и коммунальных предприятий, а также создать проблемы для движения транспорта.