Суд відправив керівника апарату КМДА під нічний домашній арешт – прокуратура оскаржить
Печерський районий суд Києва обрав підозрюваному в розтраті коштів на капремонті керівнику апарату КМДА Дмитру Загуменному запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту, прокуратура оскаржить це рішення суду.
Джерело: Київська міська прокуратура
Деталі: Напередодні суд відмовив стороні обвинувачення у відстороненні від посади керівника апарату КМДА та застосував до Загуменного та колишнього директора комунального підприємства "АТП КМДА" запобіжні заходи у вигляді нічого домашнього арешту.
Також судом на них покладено обовʼязки:
- не відлучатися з міста Києва та Київської області без дозволу слідчого та прокурора,
- повідомляти про зміну свого місцяпроживання,
- не спілкуватися з іншими підозрюваними у справі та свідками,
- здати свої документи для виїзду за кордон.
Термін дії запобіжних заходів - до 13.10.2025 року.
Прокуратура клопотала про взяття під варту і тепер оскаржить відмову у відстороненні від посади керівника апарату КМДА та обрані посадовцю та колишньому керівнику комунального підприємства запобіжні заходи.
Що передувало: Керівника апарату КМДА Загуменного та вже колишнього директора КП "АТП КМДА" підозрюють у розтраті 1,3 млн гривень. За даними слідства, фігуранти витратили бюджетні гроші на ремонт будівлі у центрі Києва, яка перебуває у приватній власності, відтак не може ремонтуватися за бюджетні гроші.
Загуменний назвав підозру "абсурдною, необґрунтованою і недоведеною".
14 серпня генеральний прокурор України Руслан Кравченко заявив, що посадовцям Києва оголошено 22 підозри у завданні збитків на 230 млн грн. Столичний міський голова Віталій Кличко заявив, що київській громаді "ставлять палки в колеса".