Генпрокурор прозвітував про 22 підозри столичним посадовцям: Кличко назвав це "абсурдом"

Генеральний прокурор України Руслан Кравченко заявив, що посадовцям Києва оголошено 22 підозри у нанесенні збитків на 230 млн грн. Столичний міський голова Віталій Кличко заявив, що підозри "абсурдні", а київській громаді "ставлять палки в колеса".

Пряма мова Кравченка: "Понад 230 млн грн збитків. 22 підозри. Привласнення коштів громади, службова недбалість, неякісні будівельні роботи, нажива на шкільних укриттях".

Деталі: За його словами, зокрема, посадовці райуправлінь освіти Подільського, Дніпровського, Шевченківського районів "заробляли" на шкільних укриттях: закупівля неякісних і за завищеними цінами генераторів, ремонти укриттів із заволодінням бюджетних коштів.

Мова йде також про махінації на ремонтних роботах. За даними генпрокурора, керівник апарату КМДА та колишній директор КП "АТП КМДА" підозрюються у розтраті коштів на капремонті; головні інженери ШЕУ Подільського та Печерського районів - у розтраті на закупівлі матеріалів для ремонту доріг; керівниця музею "Київська фортеця" підписала акти робіт, яких фактично не проводили.

Генпрокурор, крім того, вказав на за купівлі "на папері" та по завищених цінах. Кравченко зазначив, що головний агроном КП "УЗН Святошинського району" та керівник підрядної компанії "закупили" квіти лише на документах, начальник управління СКП "Київтелесервіс" - обладнання за завищеними на десятки мільйонів цінами, а посадовець КО "Муніципальна охорона" підозрюється у закупівлі неякісних бодікамер.

Кравченко повідомив, що заступник директора департаменту транспортної інфраструктури КМДА через недбалість допустив аварійну ситуацію і зупинку синьої гілки метро, у результаті чого було нанесено багатомільйонні збитки бюджету Києва.

Додатково було проведено обшуки у кримінальних провадженнях щодо службової недбалості посадовців ПрАТ "Київспецтранс" та КМДА, а також розтрати коштів департаменту охорони здоров’я.

Київський міський голова Віталій Кличко у відповідь на повідомлення Кравченка заявив, що генпрокурор "описав понад два десятки абсурдних підозр, вручених і посадовцям КМДА, і не посадовцям".

Пряма мова Кличка: "Дивовижна "продуктивність", виключно в Києві, який тріпають із 2019-го. Луплять-дискредитують-маніпулюють- дезорганізують процеси управління, ніяк не добʼють (до рук не приберуть). І скрізь же все чудово тим часом — в інших держструктурах, наприклад.

А київській громаді ставлять палки в колеса навіть у допомозі захисникам на фронті. Виходить, усім "здобуткам" влади заважає саме місцеве самоврядування, яке вона вперто знищує в Україні".

Деталі: Кличко вважає, що за всі незаконні дії рано чи пізно доведеться відповідати. "Скидайте парашутистів "управителями" міст, штампуйте безпідставні підозри місцевій владі, готуйтеся до примарних виборів! А де ви далі даватимете свої концерти, зніматимете серіали, віщатимете в марафонах? Бо вибір виснаженої і скривавленої країни буде не на користь низькопробних шоу і безкінечної брехні та фарисейства", - написав мер Києва.