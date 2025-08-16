Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Суд отправил руководителя аппарата КГГА под ночной домашний арест – прокуратура обжалует

Валентина РоманенкоСуббота, 16 августа 2025, 16:57
Суд отправил руководителя аппарата КГГА под ночной домашний арест – прокуратура обжалует
Дмитрий Загуменный. Фото - "Вечірній Київ"

Печерский районный суд Киева избрал подозреваемому в растрате средств на капремонте руководителю аппарата КГГА Дмитрию Загуменному меру пресечения в виде ночного домашнего ареста, прокуратура обжалует это решение суда.

Источник: Киевская городская прокуратура

Детали: Накануне суд отказал стороне обвинения в отстранении от должности руководителя аппарата КГГА и применил к Загуменному и бывшему директору коммунального предприятия "АТП КГГА" меры пресечения в виде ночного домашнего ареста.

Реклама:

Также судом на них возложены обязанности:

  • не отлучаться из города Киева и Киевской области без разрешения следователя и прокурора,
  • сообщать об изменении своего места жительства,
  • не общаться с другими подозреваемыми по делу и свидетелями,
  • сдать свои документы для выезда за границу.

Срок действия мер пресечения - до 13.10.2025 года.

Прокуратура ходатайствовала о взятии под стражу и теперь обжалует отказ в отстранении от должности руководителя аппарата КГГА и избранные должностному лицу и бывшему руководителю коммунального предприятия меры пресечения.

РЕКЛАМА:

Что предшествовало: Руководителя аппарата КГГА Загуменного и уже бывшего директора КП "АТП КГГА" подозревают в растрате 1,3 млн гривен. По данным следствия, фигуранты потратили бюджетные деньги на ремонт здания в центре Киева, которое находится в частной собственности, а значит, не может ремонтироваться за бюджетные деньги.

Загуменный назвал подозрение "абсурдным, необоснованным и недоказанным".

14 августа генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко заявил, что должностным лицам Киева объявлено 22 подозрения в нанесении ущерба на 230 млн грн. Столичный городской голова Виталий Кличко заявил, что киевской общине "ставят палки в колеса".

Киевпрокуратура
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
NYT: Трамп пригласил европейских лидеров на свою встречу с Зеленским
видеоВпервые за долгое время россияне прибегли к механизированному штурму Купянска, атака отражена
дополненоBloomberg: Трамп рассказал Зеленскому и европейцам, что Путин все еще требует весь Донбасс
Европейские лидеры выступили с заявлением после встречи на Аляске: Украина должна иметь гарантии безопасности
Зеленский встретится с Трампом в Вашингтоне
Мелания Трамп написала письмо Путину по поводу украинских детей – СМИ
Все новости...
Киев
Грозы и шквалы в воскресенье накроют Киев и запад Украины
Убийство подростка на фуникулере: генпрокурор хочет, чтобы адвоката обвиняемого лишили лицензии
Генпрокурор отчитался о 22 подозрениях столичным чиновникам: Кличко назвал это "абсурдом"
Последние новости
18:26
Дорощук стал третьим в прыжках в высоту на этапе Бриллиантовой лиги в Польше
18:19
ВидеоВ Донецкой области бригада "Хищник" взяла в плен бывшего игрока сборной России по регби
18:12
Мерц рассказал о "большом прогрессе" после встречи Трампа и Путина
17:43
Часть сервисов "Дії" не будут работать два дня
17:37
NYT: Трамп пригласил европейских лидеров на свою встречу с Зеленским
17:23
футболПадение продолжается: "Александрия" проиграла третий матч подряд в УПЛ
17:15
видеоВпервые за долгое время россияне прибегли к механизированному штурму Купянска, атака отражена
17:03
Туск о саммите на Аляске: Путин показал себя хитрым и безжалостным
17:02
Сибига после встречи Трампа с Путиным заявил о ключевом приоритете Украины
16:57
Суд отправил руководителя аппарата КГГА под ночной домашний арест – прокуратура обжалует
Все новости...
Реклама:
Реклама: