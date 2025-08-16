Суд отправил руководителя аппарата КГГА под ночной домашний арест – прокуратура обжалует

Печерский районный суд Киева избрал подозреваемому в растрате средств на капремонте руководителю аппарата КГГА Дмитрию Загуменному меру пресечения в виде ночного домашнего ареста, прокуратура обжалует это решение суда.

Источник: Киевская городская прокуратура

Детали: Накануне суд отказал стороне обвинения в отстранении от должности руководителя аппарата КГГА и применил к Загуменному и бывшему директору коммунального предприятия "АТП КГГА" меры пресечения в виде ночного домашнего ареста.

Также судом на них возложены обязанности:

не отлучаться из города Киева и Киевской области без разрешения следователя и прокурора,

сообщать об изменении своего места жительства,

не общаться с другими подозреваемыми по делу и свидетелями,

сдать свои документы для выезда за границу.

Срок действия мер пресечения - до 13.10.2025 года.

Прокуратура ходатайствовала о взятии под стражу и теперь обжалует отказ в отстранении от должности руководителя аппарата КГГА и избранные должностному лицу и бывшему руководителю коммунального предприятия меры пресечения.

Что предшествовало: Руководителя аппарата КГГА Загуменного и уже бывшего директора КП "АТП КГГА" подозревают в растрате 1,3 млн гривен. По данным следствия, фигуранты потратили бюджетные деньги на ремонт здания в центре Киева, которое находится в частной собственности, а значит, не может ремонтироваться за бюджетные деньги.

Загуменный назвал подозрение "абсурдным, необоснованным и недоказанным".

14 августа генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко заявил, что должностным лицам Киева объявлено 22 подозрения в нанесении ущерба на 230 млн грн. Столичный городской голова Виталий Кличко заявил, что киевской общине "ставят палки в колеса".